Hier lodern die Osterfeuer in den Regionen Delitzsch, Eilenburg und Oschatz

Nordsachsen

In Nordsachsen lodern in den nächsten Tagen zahlreiche Osterfeuer. Von Kölsa bis Wildenhain sind ab Donnerstag bereits knapp 20 öffentliche Feuer samt Rahmenprogramm angekündigt, darunter auch die uralte Tradition des Osterwasserholens. Der Brauch des Osterfeuers ist 1559 offiziell belegt, seine Wurzeln in der vorchristlichen Tradition sind vermutlich aber viel älter. Im Frühjahr wurde mit diesen Frühlingsfeuern die Sonne als Sieger über den langen Winter begrüßt. Oft sind die Gemeinde- und Ortsfeuerwehren selbst Veranstalter – zusammen mit den Dorf- und Heimatvereinen.

Lagerfeuer etwa zur Brauchtumspflege, Leucht- oder Höhenfeuer sind in Nordsachsen grundsätzlich gestattet, teilt das Landratsamt mit. Sie müssen aber bei der örtlichen Polizeibehörde beziehungsweise den Ordnungsämtern der Städte und Gemeinden beantragt werden. Aufgrund des ausgiebigen Niederschlags der zurückliegenden Tage und der Wetterprognose spielen Waldbrandstufen aktuell so gut wie keine Rolle.

Koch- und Grillfeuer beispielsweise in Kleingärten dürfen oftmals auch ohne Erlaubnis betrieben werden. Dabei sollte aber darauf geachtet werden, dass Nachbarn nicht durch Rauch oder Gerüche belästigt werden.

Donnerstag

Krensitz. 18 Uhr. Am Bürgerhaus. Die Feuerwehr Krensitz und die Frauen der Senioren-Sportgruppe vom Seniorenverein Krensitz/Niederossig führen nach längerer Corona-Zwangspause das Osterfeuer wieder durch.

Mockrehna. Feuerwehr-Gerätehaus. Neue Siedlung. Beginn ist um 19 Uhr.

Schöna. 18 Uhr. Osterfeuer am Vereinszentrum.

Wildenhain. Osterfeuer am Feuerwehrgerätehaus.

Klitzschen. Osterfeuer Am Gut. Beginn ist um 19 Uhr.

Zschortau. Die Freiwillige Feuerwehr Zschortau lädt ab 18.30 Uhr zum traditionellen Osterfeuer am Gerätehaus ein. In diesem Jahr wird die Abgabe von Baumverschnitt nicht möglich sein.

Laußig. Gerätehaus der Feuerwehr. 18 Uhr geht es los. Für das leibliche Wohl ist gesorgt.

Schlagwitz. Im Mügelner Ortsteil Schlagwitz entzünden die Dorfbewohner ab 18 Uhr das Osterfeuer am Karpfenteich.

Ablaß. Auch in Ablaß bei Mügeln lädt der Heimatverein ab 17 Uhr zum Osterfeuer ein.

Börln. Die Feuerwehr des Dahlener Ortsteils Börln wird am Gründonnerstag ein Osterfeuer abbrennen. Start ist 18 Uhr. Der Feuerplatz befindet sich in der Nähe der Feuerwache.

Calbitz/Luppa. Den Gründonnerstag haben sich auch zwei Wermsdorfer Ortsteile ausgesucht, um ein Osterfeuer zu entzünden. In Calbitz wird ab 18 Uhr das Osterfeuer am „Lämmchen“ entzündet. Auch in Luppa brennt ab 18 Uhr das Osterfeuer, gut kontrolliert, neben der Feuerwache.

Sonnabend

Krostitz. Gerätehaus, Bahnhofstraße 3, 17 Uhr. Der „Clan der Berserker“ und die Freiwillige Feuerwehr Krostitz laden ein.

Schenkenberg. Die Freiwillige Feuerwehr Schenkenberg lädt am 16. April zum 17. Schenkenberger Osterfeuer ein. Am Steinbergweg im Delitzscher Ortsteil wird um 18 Uhr das Osterfeuer entzündet. Vor Ort wird auch ein Teil des Schenkenberger Blasmusikvereins musikalische Unterhaltung bieten.

Selben. Osterfeuer am 16. April an der Kirche: 17 Uhr Osterbasteln, 18 Uhr Andacht mit Pfarrer Daniel Senf, 18.30 Uhr Fackelumzug, danach Anzünden des Osterfeuers. Veranstalter sind der Förderkreis Kirche Selben, die Freiwillige Feuerwehr Selben-Zeschepen und der Förderverein der Feuerwehr.

Schnaditz. Wiese vor dem Schloss Schnaditz. Veranstalter ist die Feuerwehr. Beginn 18 Uhr.

Bad Düben. Obermühle. 18 Uhr. Frühlingsfeuer. Veranstalter ist der Museumsdorfverein Dübener Heide.

Sprotta-Siedlung. Osterfeuer in Sprotta-Siedlung. Treffpunkt ist 18.30 Uhr am Siedlerclub, ein Fackelumzug zum Osterfeuer ist geplant.

Pehritzsch. Der SG Pehritzsch, der Ortschaftsrat und die freiwillige Feuerwehr laden zum traditionellen Osterfeuer auf dem Sportplatz ein. Beim Lampion- und Fackelumzug ab 19.30 Uhr überrascht der Osterhase die Kinder und beim anschließenden Osterfeuer gibt es unter anderem Bratwurst und Bier. Da eine Feuerschale genutzt wird, ist eine Holzannahme nicht möglich.

Klitschmar. Die Freiwillige Feuerwehr Klitschmar, der Heimatverein „Sächsischer Nordzipfel“ und das Restaurant „Klitsche 14“ laden ab 17 Uhr auf dem Sportplatz Klitschmar ein.

Kölsa. Die Ortsfeuerwehr Kölsa lädt am 16. April auf den Sportplatz Kölsa ein. Zu Beginn soll es ab 19 Uhr vom Feuerwehrgerätehaus aus einen Fackelumzug durch den Wiedemarer Ortsteil zum Osterfeuer geben. Fackeln können vor Ort erworben werden.

Eilenburg. Schützenhaus. Kastanienallee. Der Verein Freigeist lädt ab 18 Uhr ein. Es gibt Knüppelkuchen, Hüpfburg steht bereit, Kinder können auf dem Pony reiten, eine Minidisco wartet auf die Kleinen. Ollis Gulaschkanone und der Bierwagen sorgen fürs leibliche Wohl. 22 Uhr startet die Osterdisco.

Zschernitz. Die Freiwillige Feuerwehr Zschernitz (Gemeinde Wiedemar) lädt ab 17 Uhr am Rodelberg zum Osterfeuer. Neben „DJ Ingo on Tour“ soll auch der Osterhase auf einen Besuch vorbeikommen.

Schweta. Die Feuerwehr des Mügelner Ortsteils Schweta lädt ab dem späten Nachmittag zum traditionellen Osterfeuer ein. Auch in den Ortsteilen Glossen und Kemmlitz werden ab 18 Uhr die Osterfeuer lodern.

Schmannewitz. Die SG Schmannewitz lässt am Sonnabend ab 19 Uhr auf dem Sportplatz des Ortes das Osterfeuerlodern.

Dahlen. In Dahlen zeichnet der Sportverein – der FSV Wacker – wieder für das Osterfeuer verantwortlich. von 17 bis 23 Uhr wird zu dieser Veranstaltung eingeladen. Veranstaltungsort ist der Sportplatz von Wacker Dahlen.

Sonntag

Spröda. Zum diesjährigen Osterfeuer der Freiwilligen Feuerwehr Spröda-Poßdorf wird auf den Sportplatz Spröda eingeladen. Ab 18 Uhr geht es los mit Speis und Trank zu fairen Preisen. Für die kleinen Gäste hat der Osterhase kleine Osternester versteckt, welche ab 18.30 Uhr gesucht werden können. Das Osterfeuer wird gegen 19 Uhr entzündet.

Thalheim. Im Oschatzer Ortsteil Thalheim wird ab 16 Uhr zum geselligen Beisammensein am Osterfeuer gebeten. Bereits im Vorfeld haben die Mitglieder des Heimatvereins den Festplatz in Ordnung gebracht. Der Feuer wird allerdings erst später – mit der Dämmerung – entfacht.

Glossen. Im Mügelner Ortsteil Glossen wird noch die uralte Tradition des Osterwasserholens gepflegt. Wer dabei sein will, der muss wirklich früh aufstehen. Ab 6 Uhr treffen sich die Osterwasserholer an der ehemaligen Gemeindeverwaltung. Es gibt eine musikalische Umrahmung durch den Mügelner Posauenchor. Im Ortsteil Alt-Mügeln Crellenhain gib es am Nachmittag ab 16 Uhr noch ein Osterfeuer – ganz klassisch.

Diese Auflistung hat keinen Anspruch auf Vollständigkeit

Von lvz