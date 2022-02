Delitzsch

Einige Zeit war es still, aber nun tut sich etwas auf der Fläche Bitterfelder Straße/Karlstraße in Delitzsch, wo vor zwei Jahren die Häuserzeile abgerissen wurde. Bagger räumen Trümmerteile, die bisher noch auf der Fläche lagen, ab und ebnen die Fläche ein. Ein Teil der Bauzäune, die die Fläche begrenzen, ist ebenfalls etwas weiter nach außen gerückt. Der Fußweg-Abschnitt ringsherum ist gesperrt. Hinter den Gittern sind Pflastersteine entnommen und auf Paletten gestapelt. Vorbereitungen für die Baustelle. „Mitte/Ende März geht es los“, erklärt Axel Schüler, Inhaber des Delitzscher Bauunternehmens AS-Bau und Geschäftsführer bei Schöner Wohnen in Delitzsch (SWiD), die Vorgänge. In den kommenden Monaten wird also eine weitere Wohnanlage in der Innenstadt wachsen.

In der Straße Am Wallgraben, die das Quartier auf der westlichen Seite begrenzt, ist ebenfalls ein Fußweg-Abschnitt vor dem Gebäude mit der markanten grünen Fassade gesperrt. „Das Haus wird entkernt“, so Axel Schüler. Es soll ebenso wie die alte Druckerei in der Karlstraße saniert werden. Es ist von einer Größenordnung von 70 Wohnungen in der Anlage die Rede. Eine Baustelle vor der Haustür AS-Bau und SWiD haben ihre Adresse ebenfalls Am Wallgraben.

Das Bild in diesem Areal hat sich in den vergangenen Jahren in Delitzsch grundsätzlich gewandelt. Die viele Jahre verfallende Limonadenfabrik an der Ecke zur Marienstraße wurde abgerissen. Die Wohnungsgesellschaft der Stadt Delitzsch (WGD) zog 2015 einen Neubau mit 38 Wohnungen und Räumen für eine Tagespflege im Erdgeschoss hoch. Es folgte bis 2020 eine weitere WGD-Anlage an der Karlstraße, gegenüber der heutigen Abrissfläche. Dort sind 20 Wohnungen und eine Tiefgarage entstanden. Eine Baubrache, die zuletzt zum Parken genutzt wurde, wird damit fürs Wohnen zur Verfügung stehen. Vor vielen Jahren war dort der Delitzscher Betriebshof in alten Scheunengebäuden untergebracht.

Von Heike Liesaus