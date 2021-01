Hilfe des Quartierbüros Delitzsch-Nord ist in Lockdown-Zeiten gefragt

Delitzsch

Seit der Eröffnung des Nachbarschafts- und Quartierbüros im September sind die Anfragen stetig gestiegen. Sindy Jäger ist im Soziokulturellen Zentrum in Delitzsch eine der Ansprechpartnerinnen für diesen Anlaufpunkt. Der ist in Lockdown-Zeiten zum Anrufpunkt geworden, aber das Hilfsangebot kommt nach wie vor rüber. „Es wird sehr gut angenommen, vermehrt von den Älteren“, stellt Sindy Jäger fest. Derzeit sei besonders die Einkaufshilfe, die ebenfalls über das Quartierbüro vermittelt wird, sehr gefragt. Diese wir dann teils vom Gesundheitsamt des Landratsamtes direkt angefragt, wenn eine Quarantäne angeordnet wird und die Betroffenen nicht anders versorgt werden können.

Drei Feste zum Nachbarschaftstag im Delitzscher Norden

Delitzscher Quartierzentrum reagiert mit Neuerungen auf Corona-Zeiten

Ehrenamtliche Helfer

Dafür sind inzwischen zehn ehrenamtliche Helfer unterwegs. Teils springen die SKZ-Mitarbeiter da auch selbst ein. Und diese Nachfragen kommen mittlerweile nicht allein aus Delitzsch Nord, sondern aus der gesamten Stadt, besonders oft aus dem Stadtteil Ost. Manchmal ist aber auch einfach ein Telefongespräch wichtig, „gerade für Menschen, die alleine leben“, sagt Sindy Jäger.

Angebot für alle Altersgruppen

Fördermittel der Aktion Mensch machten es möglich, das Büro einzurichten und damit das vorher bestehende Angebot der Alltagsbegleiter und Nachbarschaftshelfer für Senioren für Menschen aller Altersgruppen zu erweitern.

Die Beratungsangebote für Menschen in schwierigen sozialen Lagen bestehen derzeit telefonisch. In dringenden Fällen kann auch ein Termin direkt im Kosebruchweg 14 ausgemacht werden. Wenn das Team mal nicht weiter weiß, dann wird auch an die entsprechenden Stellen vermittelt, die Schwangerenberatungsstelle oder die Schuldnerberatung kontaktiert.

Sprechzeiten des Nachbarschafts- und Quartierbüros sind montags bis freitags von 9 bis 12 Uhr sowie donnerstags auch von 15 bis 18 Uhr unter Telefon 0178 2555 684.

Von Heike Liesaus