Delitzsch

Hier kommen Nachrichten aus Delitzsch und Umgebung.

Leckerbissen auf dem Marktplatz

Zum Anbeißen leckersehen die Kräppelchen aus, die Kevin Herzberg vom Schaustellerbetrieb Herzberg verkauft und so mit den gezuckerten Leckerbissen gleich für noch ein bisschen Weihnachtsmarktflair auf dem Delitzscher Markt sorgt.

Weihnachtsfeeling: Kevin Herzberg vom Schaustellerbetrieb Herzberg verkauft Leckere Kräppelchen, Quarkbällchen und gebrannte Mandeln immer dienstags und donnerstags auf dem Delitzscher Wochenmarkt. Quelle: Wolfgang Sens

Es gibt immer dienstags und donnerstags auch Quarkbällchen und gebrannte Mandeln auf dem Delitzscher Wochenmarkt. Der Frischemarkt nimmt nach der Pause zum Jahreswechsel nun wieder mehr Fahrt auf. Jeden Dienstag und Donnerstag sind ab zirka 8 Uhr verschiedene Händler auf dem Wochenmarkt vertreten, unter anderem gibt es Käsespezialitäten, Fleisch- und Wurstwaren und frisches Brot.

„Schwimmen in Delitzsch “ bleibt dran

„Wir bleiben dran für Euch“, versichert die Bürgerinitiative „Schwimmen in Delitzsch“ (SiD) ihren Fans. Die SiD setzt sich für ganzjährige Bademöglichkeiten in Delitzsch ein und will die Neuausrichtung der Bäderlandschaft am Standort Elberitzstraße konstruktiv begleiten. Die ersten Schritte nach dem Stadtratsbeschluss dazu sind bereits gemacht: Die Ausschreibung zur Neuausrichtung Bäderlandschaft Delitzsch wurde kurz vor Weihnachten veröffentlicht. 2024 soll das neue Bad fertig werden.

Circus Alexander geht das Heu aus

Dem Circus Alexander geht das Heu aus. Der seit September 2020 in Delitzsch gestrandete Schaustellerbetrieb ist aufgrund der nicht stattfindenden Aufführungen und damit fehlenden Einnahmen auf Hilfe angewiesen. „Wir können aktuell kein Heu auf Vorrat kaufen, sondern nur, wenn wir etwas Geld übrig haben“, sagt Vivian Freiwald. Wie die Luftartistin und Ehefrau des Zirkusdirektors Gina Lauenburger vorrechnet, kommen pro Woche Kosten in Höhe von etwa 1000 Euro für Stroh, Heu und Kraftfutter zusammen.

Spendenkonto, Vivian Freiwald, Postbank, IBAN: DE 63 1001 0010 0693 1161 19.

Elternbeiträge nicht selbst zurückbuchen

Die Stadtverwaltung Delitzsch appelliert im Zusammenhang mit der Erstattung von Kitabeiträgen an die Eltern keine Beiträge zurückbuchen zu lassen. Dadurch entstehen vermeidbare Bankgebühren. Kürzlich hatten sich die Sächsische Staatsregierung und die Kommunalen Spitzenverbände auf eine einheitliche Regelung für die Erstattung von Elternbeiträgen geeinigt. Für den Zeitraum vom 14. Dezember 2020 bis 17. Januar 2021 wird ein Monatsbeitrag pauschal erstattet.

Kameraden wollen sich einbringen

Sobald möglich will sich die Standortkameradschaft Delitzsch des Deutschen Bundeswehrverbandes nach dem Lockdown wieder verstärkt ins öffentliche Leben einbringen. Wie vor Corona sind dann wieder Engagements für die gute Sache bei Veranstaltungen wie der Tiergarten-Safari oder auch Mitwirkung beim Adventsmarkt vorgesehen. Derartige Termine waren 2020 wegen der Pandemie abgesagt worden. Die Standortkameradschaft hofft auf Normalität in diesem Jahr.

Fast 1600 Hunde in Delitzsch

Im vergangenen Jahr hat die Stadt Delitzsch 104 000 Euro Hundesteuer eingenommen. 1568 Hunde leben in der Stadt und ihren Ortsteilen. Die Besitzer zahlen pro Jahr 66 Euro für den ersten und 84 Euro für den zweiten Hund, für „gefährliche“ Hunde deutlich mehr. Die Hundesteuer fließt in den allgemeinen Haushalt und kann nicht zweckgebunden ausgegeben werden. Aufgrund der aktuellen coronabedingten Vorgaben ist die Bareinzahlung der Hundesteuer sowie eine Abholung der Hundesteuermarken nicht möglich. Bescheid und Marke werden zugeschickt.

