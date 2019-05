Brinnis

Tolle Stimmung, erhobene Gläser, Sonnenschein, Biergartenwetter ein Männertag wie er im Buch steht. „Früher sind wir hier vorbeigefahren, hatten eine trockene Kehle und heute haben wir etwas vorgefunden, was unser Gemüt erfreut“, lacht Enrico Nürnberger und steht geduldig in der Schlange im Gasthof Brinnis.

An der Theke zapft Inhaber Daniel Eichler zügig ein Bier nach dem Anderen und seine Partnerin Tina Markowski trägt flott das kühle Blonde nach draußen. Vor dem Gasthof sind alle Biergarnituren belegt, immer wieder werden neuen Tische und Sitzgelegenheiten herbeigeschafft. Der Besucherstrom an Radfahrern reißt nicht ab und schon kurz vor Mittag freut sich das junge Paar „Einfach bombastisch, dass der Andrang so groß ist, hätten wir nicht erwartet“ strahlt die junge Frau und ist schon wieder verschwunden. „Wir sind alle Kinder des Saales und haben uns hier kennengelernt. Wir feiern heute, dass wieder Leben einzieht“ lacht Birgit Reichert am Stehtisch während die anderen Damen zustimmend nicken.

Auch für Patrick Ihms steht fest: „Wir bleiben heute in Brinnis. Hier in dem Gasthof haben wir damals unsere ersten Biererfahrungen gesammelt. Toll, dass wieder Leben in die Gaststätte einzieht, denn in den Mauern steckt soviel Nostalgie.“ Extra aus Beerendorf und mit einem tollen Doppelfahrrad angeradelt sind Arno und Geppi „Wir haben genügend Pluspunkte bei unseren Frauen gesammelt und deshalb dürfen wir jedes Jahr zum Männertag auf Tour gehen“, plaudern beide gut gelaunt aus, während im Hintergrund die Schalmeienkapelle Glaucha die ausgelassene Atmosphäre zusätzlich anheizt.

Von Anke Herold