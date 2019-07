Krostitz

Von weit unter Nürnberg bis hoch an die Greifswalder Ostseeküste setzten sich am Sonntagmorgen Tuningfreunde in ihre geliebten Fahrzeuge auf dem Weg zum zweiten Tuningtreffen auf den Hof der Krostitzer Brauerei.

Hobbyschrauber präsentieren ihre modifizierten Karossen auf dem Hof der Ur-Krostitzer Brauerei. Quelle: Alexander Prautzsch

Vereint von der Freude am handwerklichen Gestalten und Verschönern ihrer alten und neuen Karossen freut man sich stets auf ein Wiedersehen. Zumeist werden über viele Jahre nach der Arbeit, Couch und Fernseher gegen Blaumann und Schraubenschlüssel getauscht.

Michael Mazet aus Oberweser (Landkreis Kassel) reiste über 285 Kilometer mit seinem Opel Corsa D-OPC. Mit 29 Jahren auf diversen Szenetreffs gehört der 46-Jährige zu den deutschlandweiten Urgesteinen, weiß auch der Bad Dübener Veranstalter Patrick Reichelt. Angefangen hat es bei Mazet 1990 mit einem Corsa A Gsi.

Dieser war durch die damalige Grenzöffnung noch schwer zu bekommen. Zur heutigen Sammlung gehört neben einem Golf I GTI Pirelli auch ein Opel Ascona C von 1984 – seit 22 Jahren sein Hauptprojekt. „An dem ist kein Zentimeter mehr original“, erklärt er. Vieles verchromt oder gar vergoldet.

Von Alexander Prautzsch