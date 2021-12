Zirkusse haben es in der Corona-Krise nicht leicht – immer wieder gab es lange Durststrecken, in denen keine Auftritte möglich waren. So erging es auch den Artisten des Circus Mondial, die nun im Landkreis Nordsachsen im Winterquartier ausharren und auf bessere Zeiten hoffen. Wir haben sie einmal besucht.