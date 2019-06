Selben

Eine Überraschung zum Kindertag muss nicht immer das kleine Geschenk am Morgen sein oder die Schokolade zum Naschen, sondern durchaus auch ein Besuch in einer Milchviehanlage. Für Linda und Mia hat sich genau dies am Wochenende zugetragen.

„Wir haben vorher gar nicht gewusst, wohin es geht“, erzählen die beiden Mädchen während beide das kleine Kälbchen im Aufzuchtiglu streicheln. Für ihre Mütter war klar: „Als wir die Einladung zum Hoffest gelesen haben, stand für uns fest, dass wir die Gelegenheit nutzen, um heute mit unseren Mädchen den Kindertag hier zu feiern.“

Zur Galerie Die Milchviehanlage Selben hatte am Sonnabend zum Kindertag und zum Hoffest eingeladen und gewährte den Besuchern dabei einen Blick hinter die Kulissen des Betriebes.

Seit 1990 gibt es in der Milchviehanlage Selben von Zeit zu Zeit das Hoffest, bei dem der Landwirtschaftsbetrieb seine Toren weit öffnet. Vorstandsvorsitzender Gerhard Schladitz macht deutlich: „Wir wollen die Leute einladen und zeigen, wie Landwirtschaft funktioniert.“ Und genau das nutzten viele der Besucher, machten sich ein Bild von den Anlagen und den Ställen. Hautnah eine Kuh beobachten oder gar ein Kälbchen streicheln, das ist schon für die meisten Kinder und auch Erwachsenen eine nicht alltägliche Situation.

Blasmusik und Tanzshow

Umrahmt wurde das Programm von der Schenkenberger Blasmusikkapelle, der Tanzgruppe des Carnevalsclubs Selben Zschepen und von Kremserfahrten. Zudem hatten die Besucher die Möglichkeit, einmal in einem Traktor mitzufahren und auszuprobieren, wie es sich sitzt in so einem Kraftpaket. Stolz schaute der kleine Pepe Schreiber neben Andreas Weigt aus der grün-gelben Zugmaschine und war ganz gespannt auf die vor ihm liegende Feldrunde. „Wir nutzen die Gelegenheit oft, um hier dem Betrieb einen Besuch abzustatten. Natürlich hat sich der Kleine vor allem auf das Traktorfahren gefreut“, erklärte der Papa, während dem Sohnemann ein kleiner Traum zum Kindertag erfüllt wurde.

Mit dem Radlader unterwegs

Einmal einen Radlader zu bewegen, war ebenfalls für Niklas Frank eine tolle Überraschung an diesem Samstag. Gemeinsam mit Udo Sieber steuerte er das Gerät durch die vorgegebene Strecke. Besonders großen Spaß hatten dann aber die Kids, die beim Toben, Tollen und Springen auf der Strohburg das Landleben in vollen Zügen genießen konnten. Gelungener kann ein Hoffest zum Kindertag wohl kaum sein.

Von Anke Herold