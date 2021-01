Hoffnungsschimmer fürs Spirit-Festival in Roitzschjora

Roitzschjora

Gibt es doch noch Hoffnung für ein Festival Spirit from the Street auf dem Flugplatz-Gelände in Roitzschjora? Zumindest fürs Jahr 2022 darf diese weiterhin genährt werden. Das hatte Bürgermeister Detlef Hoffmann ( CDU) bereits vor einigen Tagen angedeutet. Nun bestätigte auch Veranstalter Christian Werner von der Peschke & Werner Gmbh kurz und knapp auf die LVZ-Anfrage, welche Strategie denn nun tatsächlich verfolgt wird: „Momentan planen wir in Loburg. Dieser Platz ist jedoch auf 5000 Besucher reduziert. 2022 sehen wir weiter.“

Lesen Sie auch:

Löbnitz: „Es zeigt sich der Vorteil einer sehr guten Infrastruktur“

Anzeige

Spirit-Festival landet doch nicht auf dem Flugplatz Roitzschjora

Freizeittipps für Leipzig und die Region Empfehlungen für Ausflüge, Radtouren, Restaurants und mehr: Wegen der Corona-Einschränkungen erscheint dieser Newsletter aktuell nicht. Wir sind nach dem Lockdown wieder mit Hinweisen für Sie da. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

2021 in Loburg

Damit ist eine gewisse Lande-Wahrscheinlichkeit des Spirit-Festivals auf dem Flugplatzgelände Roitzschjora noch da. Aber mehr vorerst auch nicht. 2020 fiel das ostdeutsche Punk, Ska & Oi-Event im ursprünglich geplanten Rahmen corona-bedingt in Roitzschjora aus. 2021 soll es nun in Loburg bei Möckern in Sachsen-Anhalt stattfinden. Auf der Festival-Website und per Facebook war das ehemalige Freibad bereits im Dezember als „endgültiges neues Heim“ des Festivals vorgestellt worden. Und auch die Veranstalter sagten von sich, dass sie auf den Höher-schneller-weiter-Trend „schlichtweg keinen Bock“ mehr haben und sich „irgendwie auch langsam zu alt dafür“ halten.

Gemeinde bleibt weiter offen

Unter welcher Konstellation Roitzschjora bei den Veranstaltern nun doch noch im Festival-Rennen bleiben könnte, bleibt unklar, aber denkbar. Die Gemeinde Löbnitz hatte jedenfalls den Abschied des With Full Force vor drei Jahren sehr bedauert und sich gefreut, als das Spirit-Festival Roitzschjora erwählte.

Von Heike Liesaus