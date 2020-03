Hohenossig

Unbekannte sind am Wochenende auf einem Firmengelände im Krostitzer Ortsteil Hohenossig in eine verschlossene Lagerhalle eingedrungen. Wie die Polizei am Montag berichtete, öffneten die Täter gewaltsam einen Rollladen und ein Fenster. Danach verluden sie mindestens 55 PVC-Paletten auf einen Lkw vom Typ Mercedes-Benz, der direkt vor der Lagerhalle geparkt war. Ihre „Arbeit“ vollenden konnten die Einbrecher jedoch nicht. Sie wurden vom Eigentümer der Halle gestört, der zum Ort des Geschehens gekommen war und seinen Pkw quer vor das Einfahrtstor des Geländes gestellt hatte, um so die Ausfahrt des Lkw zu blockieren.

Flucht ohne Diebesgut

Auch die inzwischen alarmierten Polizeibeamten eilten mit mehreren Funkstreifenwagen nach Hohenossig und umstellten das Gelände. Bei der anschließenden Durchsuchung des Objekts konnten jedoch keine Personen mehr angetroffen werden – die Täter waren bereits ohne Diebesgut geflüchtet.

Erste Ermittlungen ergaben, dass der zurückgelassene Lkw samt Ersatzschlüssel kurz zuvor von einem Firmengelände im Leipziger Nordosten gestohlen worden war. An der Lagerhalle entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro.

Von LVZ