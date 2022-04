Hohenossig: Richtfest fürs neue Gerätehaus

Hohenossig

Da ist seit Anfang des Jahres einiges passiert: „Nach der anfänglichen Schlammschlacht ist das neue Gerätehaus regelrecht aus dem Boden geschossen.“ So beschrieb Bürgermeister Oliver Kläring (CDU) den Baufortschritt, als jetzt Richtfest in Hohenossig gefeiert wurde. Es wird ein Haus für drei Ortsfeuerwehren: Hohenossig, Kletzen und Zschölkau bekommen dort ein gemeinsames Domizil gebaut. Die neue Technik, die Anforderungen im Umfeld der Bundesstraße und in den Gewerbegebieten sowie die Einsatzbereitschaft, die so besser gewährleistet werden soll, machten es nötig. Am gemeinsamen Standort gibt es nun für alle Kameradinnen und Kameraden bessere Bedingungen.

Ob Platz für die Stiefelwäsche, Sozialtrakt mit separatem Frauenumkleidebereich, Lagerräume, Versammlungsraum, Platz für die Jugendfeuerwehr – im Neubau ist von vornherein an vieles gedacht, was die alten Gerätehäuser nicht bereithalten können. Ein acht Meter hoher Schlauchturm kommt noch dazu. Er soll auch für Übungen benutzt werden können.

Der Rohbau steht. In den nächsten Tagen werden die Mitarbeiter der Bad Dübener Bau- und Haustechnik abziehen. Aber es bleibt noch viel zu tun. Diese Fortschritte werden nun nicht mehr so sichtbar sein. Und es zeichnen sich auch gewisse Probleme ab. Bei der ersten Auftragsausschreibung für Fenster und Tore meldete sich zuerst gar keine Firma, jetzt gibt es 16 Wochen Lieferfrist, berichtete der Bürgermeister. Nun wird es deshalb zwischenzeitlich drei bis vier Wochen Pause auf der Baustelle geben. Denn es können nicht alle Gewerke in einem Gebäude arbeiten, das nicht abzuschließen ist.

Neuer gemeinsamer Name wird gesucht

Während das gemeinsame Haus wächst, wachsen auch die Feuerwehren zusammen. Gemeinsame Dienste sind schon an der Tagesordnung. Eine neue Wehrleitung soll gewählt werden, in der die Beteiligten paritätisch vertreten sind. „Die nächste große Baustelle ist dann wohl der gemeinsame Name“, überlegte Gemeindewehrleiter Dirk Mansfeld. Kürzel wie Hoklezschö, Zschökleho oder Klezschöho kommen aber eher nicht in Betracht. „Krostitz Süd womöglich“, stellt der Zschölkauer Wehrleiter Andreas Rauchfuß pragmatisch fest.

Von Heike Liesaus