Hohenossig feiert die Ruhe der gesperrten Bundesstraße

Ungewöhnliche Szenerie auf der B 2 in Hohenossig: Dort, wo sonst Autos dicht an dicht vorüberrauschen und Fußgänger nur dank Ampel über die Fahrbahn kommen, standen Tische und Bänke im Licht des Sonnenuntergangs. Nebenan wurde Glühwein warm gehalten, brutzelten Würstchen auf dem Grill. Dazwischen fanden sich die Hohenossiger am Mittwochabend zum Plausch zusammen, war eine Nachbarschaftsparty auf und an der Bundesstraße 2 in Hohenossig im Gang. Denn die Trasse ist seit Anfang des Monats gesperrt, weil der Fahrbahnbelag in Richtung Leipzig erneuert wird.

Während die Kraftfahrer in den vergangenen Tagen also weite Umleitungsstrecken in Kauf nehmen mussten, atmeten Anlieger auf. Das war nicht der einzige Grund zu feiern, der Treff sollte auch daran erinnern, dass sie seit Jahren für eine Ortsumgehung kämpfen. „Wenn mal gesperrt ist, nutzen wir die Gelegenheit“, sagt Peter Anders, Wirt des benachbarten Gasthäuschens und Mitglied der Bürgerinitiative Hohenossig. Jedenfalls dann, wenn es etwas länger dauert. Das kommt aller paar Jahre mal vor. 2016 wurde sogar mit Disco und kleinem Festzelt gefeiert. Damals war für zwei Monate Ruhe, weil ein 500 Meter langes Stück vollständig erneuert wurde. Das Zelt wurde aber nicht auf der Bundesstraße, sondern auf einer Nebenstraße platziert, weil am Tag der Party schon der Bus vorbei durfte.

Vor sechs Jahren sahen die Hohenossiger zumindest eine Hürde genommen: Ihre Ortsumgehung war als vordringlicher Bedarf unabhängig von der B 87n anerkannt. Die Umgehung war in den Bundesverkehrswegeplan aufgenommen. Doch es war klar, dass eine Realisierung trotzdem in weiter Ferne liegt. „Derzeit haben wir keine Rückmeldung vom Lasuv (dem Landesamt für Straßenbau und Verkehr) zum Stand der Planungen“, so Torsten Beier von der Bürgerinitiative.

Verkehrsberuhigung wegen Baustelle: Die Tische und Bänke können auf der Straße stehen. Quelle: Heike Liesaus

Der entspannte Zustand für die Hohenossiger ist jedenfalls nur von kurzer Dauer, während autofahrende Pendler wieder etwas aufatmen können: Der Abschluss der Fahrbahnerneuerung ist am Freitag vorgesehen. Und die Einnahmen der kleinen Party sollen übrigens Opfern des Kriegs in der Ukraine gespendet werden.

