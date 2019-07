Katharina Perutzki bekam 16 Kaninchen auf einmal vor die Tür ihres Kuschelfarm-Gnadenhofs in Hohenossig gesetzt. Viel zu viele. Sie kämpft mit Tierarzt- und Futterkosten. Ihr Wohnzimmer wurde zum Hasenauslauf. Aber abgeben will sie die Hoppler nicht an jeden.