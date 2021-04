Hohenroda: Zwei Leichtverletzte bei Verkehrsunfall

Hohenroda

Bei einem Verkehrsunfall im Schönwölkauer Ortsteil Hohenroda wurden am Dienstagnachmittag zwei Personen leicht verletzt. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, war gegen 15.15 Uhr eine 59 Jahre alte Autofahrerin mit einem VW Golf auf der Kreisstraße 7443 von Mocherwitz nach Hohenroda unterwegs. Im Kreuzungsbereich zur Kreisstraße 7442 kurz vor Hohenroda habe sie dann die Vorfahrt eines VW Passat nicht beachtet. Dessen 32-jährige Fahrerin fuhr von Krensitz kommend in Richtung Delitzsch.

Polizei ermittelt

Es kam zum Zusammenstoß. Der Passat überschlug sich, während der VW Golf mitten auf der Kreuzung zum Stehen gekommen sei, berichtete die Polizei weiter. Beide Autofahrerinnen mussten mit leichten Verletzungen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. An den beiden Fahrzeugen sei ein Sachschaden in Höhe von etwa 50 000 Euro (Totalschaden) entstanden.

Gegen die 59-jährige Golf-Fahrerin werde nun wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt, so die Polizei.

Von LVZ