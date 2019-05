Delitzsch

Zu einem Verkehrsunfall kam es am späten Donnerstagnachmittag gegen 16.45 Uhr auf der Delitzscher Ortsumgehungsstraße (B 184) nahe dem Pep-Center. Wie die Polizei berichtete, wollte ein 61 Jahre alter BMW-Fahrer mit seinem Pkw in die Raiffeisenstraße abbiegen. Dabei habe er einen entgegenkommenden VW Polo nicht beachtet. Es kam im Kreuzungsbereich zum Zusammenstoß. Der VW schleuderte daraufhin gegen zwei Begrenzungspfosten und einen Baum. Die 37-jährige VW-Fahrerin wurde mit leichten Verletzungen ambulant behandelt. Es entstand erheblicher Sachschaden in Höhe von insgesamt 16 000 Euro.

Von lvz