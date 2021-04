Hoher Sachschaden durch Vandalismus in Delitzsch

Delitzsch

Wieder beschäftigt ein Fall von blinder Zerstörungswut die Stadtverwaltung Delitzsch. Auf der kleinen Grünanlage Marienplatz/Alter Friedhof ist es in der vergangenen Woche zu Vandalismus gekommen. Zwei junge Bäume wurden dabei mutwillig zerstört. Zudem wurde eine Schaukel vom Spielplatz auf dem Alten Friedhof entwendet.

Der Sachschaden vor allem an den Bäumen ist hoch, wie eine Analyse der für die Baumpflege zuständigen Servicegesellschaft der Stadt Delitzsch (SGD) belegt. Einschließlich der Pflanzung und Fertigstellungs- beziehungsweise Entwicklungspflege der zwei beschädigten Jungbäume stecken mehrere tausend Euro in den umgeknickten Gehölzen. Sie wurden einfach am unteren Teil des Stamms umgeknickt beziehungsweise umgelegt und sind nicht mehr lebensfähig.

Viel Geld in Pflege gesteckt

Die Mongolische Linde mit ihrem Stammumfang von etwa 20 Zentimetern, die in unmittelbarer Nähe zu dem kleinen Spielplatz stand, hatte einschließlich der Pflege schon etwa 1900 Euro gekostet. Die Rotdorn-Art Paul`s Scarlet, die entlang des Außenweges parallel zum Schäfergraben stand, hatte rund 2000 Euro Investition bedeutet. Die Stadtverwaltung will die beiden Bäume noch in diesem Jahr wieder ersetzen. Die Ersatzpflanzung ist bereits für den Herbst 2021 vorgesehen, heißt es von der SGD. Bleibt zu hoffen, dass die Bäume dann in Ruhe gelassen werden.

Spielplätze oft Zielscheibe

Immer wieder kommt es in Delitzsch zu Vandalismus, die Stadtverwaltung erstellt dann in solchen Fällen Strafanzeige. In der jüngeren Vergangenheit waren vor allem Spielplätze das Ziel blinder Zerstörungswut.

So wurde auf dem Schenkenberger Spielplatz ein hoher Sachschaden durch Feuer angerichtet, am Spielplatz am Halleschen Turm wurden immer wieder Bauteile beschädigt. Bei den rund 30 Spielplatz-Arealen in Delitzsch fielen in der Vergangenheit aber auch der in der Rathenaustraße im Delitzscher Osten und eben der jetzt wieder tangierte auf dem Alten Friedhof negativ durch Vermüllung und Beschädigungen auf.

Von cj