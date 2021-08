Hoher Schaden nach Einbruch in Delitzscher Geschäft

Delitzsch

Der Einbruch in einem Geschäft in Delitzsch wurde Freitag früh gegen 8.30 Uhr entdeckt, informierte die Pressestelle der Polizeidirektion Leipzig am Sonntag. Unbekannte sind in der Nacht zu Freitag durch das Zerstören einer Glastür in das Geschäft in der Eilenburger Straße eingedrungen. Dort haben sie sämtliche Schränke aufgehebelt und durchsucht.

Hoher Schaden entstanden

Die Einbrecher entwendeten hochwertige Waren im Gesamtwert einer mittleren fünfstelligen Summe. Der Sachschaden wird auf etwa 1500 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls.

Von lvz