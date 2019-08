Delitzsch

Es wird nichts mit der Eröffnung, wenn die Schule in ein paar Tagen wieder startet: Weil der neue Hort Loberaue nicht rechtzeitig fertig wird, ist nun die Zwischenlösung in Betrieb gegangen. In der Grundschule Am Rosenweg, nicht weit entfernt von der neuen Betreuungsstätte, werden im Hort bereits seit einigen Wochen die ersten Kinder betreut.

Betriebsstart im Herbst

Betriebsstart für den neuen Hort in der ehemaligen West-Schule sollte ursprünglich am ersten Tag nach den Sommerferien und damit am 19. August sein. Es ist allerdings zu Verzögerungen am Bau gekommen, weil der zweite Rettungsweg doch nicht wie zunächst geplant im Gebäude installiert werden konnte. Während die ersten Planungen noch von einem zweiten Rettungsweg im Gebäude ausgingen, musste festgestellt werden, dass dieser Weg im Gebäude erhebliche statische Probleme und erhebliche Mehrkosten bedeuten würde. Es wurde umdisponiert und ein Anbau gewählt. Mehrkosten in Höhe von 145 000 Euro gab es bereits. Nun soll der Hort am ersten Schultag nach den Herbstferien seinen Betrieb aufnehmen, also Ende Oktober und damit fast drei Monate später als ursprünglich gedacht.

Direkter Draht

Das pädagogische Team von 15 Leuten hat sich unterdessen bereits gefunden und die Arbeit aufgenommen. Dabei schätzen die neuen Erzieher auch den nun sehr direkten Draht zu den Lehrern, die diese Interimslösung in der Grundschule mit sich bringt. Im neuen Hort Loberaue, dessen Trägerschaft die Stadt selbst inne hat, sollen künftig bis zu 300 Kinder unterkommen können.

