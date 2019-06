Delitzsch

Zugunsten des Hortumbaus der ehemaligen West-Schule in die Kasse zu greifen, hat der Stadtrat Delitzsch jetzt gebilligt. Der noch laufende Umbau der Schule im Norden der Stadt wird um 145 000 Euro teurer als geplant. Zur Deckung werden liquide Mittel und zirka 43 000 Euro aus der Sanierung des Kosebruchwegs herangezogen – für dieses Projekt sind bislang keine Fördermittel bewilligt worden und es kann darum vorerst nicht umgesetzt werden.

Lage auf dem Bau ungünstig für Delitzsch

Als das Projekt vor drei Jahren ins Laufen kam, konnte noch von geschätzten Baukosten von etwa 1,4 Millionen Euro ausgegangen werden. Schon die genauere Berechnung vergangenes Jahr ergab rund 1,6 Millionen Euro. Hintergrund sind die angespannte Lage auf dem Baumarkt und bereits vorliegende Nachträge. In Ausschreibungen ergeben sich oft erhebliche Preissteigerungen in allen Bereichen. Erschwerend kommt hinzu, dass sich nur wenige Firmen an den Ausschreibungen beteiligen. Das Problem beschäftigt Delitzsch bei verschiedenen Baustellen. Der Hort soll ab dem neuen Schuljahr Platz für bis zu 300 Kinder bieten, beim Bau gibt es leichte Verzögerungen.

Von cj