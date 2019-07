Delitzsch

Die Hortbetreuung an der Grundschule im Delitzscher Osten ist rechtzeitig gesichert. Das konnte der freie Träger nun der Stadtverwaltung mitteilen, nachdem sich unter Eltern bereits die Sorge breit gemacht hatte, dass nicht alle neuen Grundschüler betreut werden können.

Personalfragen geklärt

Hintergrund der Misere war Personalnot. Die hatte der freie Träger der Stadtverwaltung angezeigt und man war gemeinsam auf die Lösungssuche gegangen. Alternativ war die Stadt bereits gefasst darauf, Hortkapazitäten im Delitzscher Norden zur Verfügung zu stellen. Nun konnte die Awo allerdings zwei neue Erzieher verpflichten, so dass mit dem Beginn des neuen Schuljahres jedes Kind einen Hortplatz erhalten kann, teilt die Stadtverwaltung mit. Die Eltern haben die Mitteilung bereits per E-Mail erhalten.

Neuer Hort mit 100 Plätzen

Der neue Hort an der Grundschule Ost mit Platz für 100 Kinder ist erst seit dem Schuljahr 2018/19 in Betrieb, 1,3 Millionen der insgesamt 1,8 Millionen Euro Baukosten sind Eigenmittel der Stadt. Aktuell entsteht in der ehemaligen West-Schule zudem ein gänzlich neuer Hort, der bis zu 300 Kindern Platz bieten wird. Die Stadt selbst übernimmt die Trägerschaft und ist bereits erfolgreich auf Personalsuche.

Von cj