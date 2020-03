Delitzsch

Nachdem ein Pkw-Fahrer im Delitzscher Norden einen Hund angefahren hat, ermittelt die Polizei wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Der Vorfall ereignete sich am Mittwoch gegen 15 Uhr in der Rudolf-Breitscheid-Straße. Wie die Polizei jetzt berichtete, war der Malteser Mischling auf einem Spaziergang nicht angeleint und lief auf Höhe der Maybachstraße auf die Fahrbahn. Dort wurde er von einem silbergrauen Pkw erfasst. Der Fahrer des Autos fuhr weiter ohne anzuhalten. Der Hund verstarb noch am Ort.

Wer hat etwas gesehen?

Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt oder zu dem Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Delitzsch ( Hallesche Straße 58, Tel. 034202/66-100) zu melden.

Von LVZ