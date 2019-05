Delitzsch

Ein Schäferhund hat in Delitzsch eine 65 Jahre alte gehbehinderte Frau angesprungen, die daraufhin stürzte und Verletzungen an einem Ellenbogen sowie am Rücken erlitt. Das berichtete die Polizei. Die Frau musste demnach ärztlich behandelt werden. Ereignet habe sich der Vorfall am Montag gegen 13.30 Uhr in der Töpfergasse. Der Hund sei an einem Metallpfosten angeleint gewesen und habe einen Maulkorb getragen.

Die Frau hatte auch die Polizei verständigt, die wenig später am Ort des Geschehens eintraf. Später kam auch der 57 Jahre alte Halter des Hundes hinzu. Wie die Polizei mitteilte, habe er sich gegenüber den Polizeibeamten unkooperativ verhalten und sich beim Vorwurf der fahrlässigen Körperverletzung „unbelehrbar, ungehalten und aufbrausend“ gezeigt.

Von lvz