Hundedreck am Löbnitzer Hort: Hat Aufruf etwas gebracht?

Löbnitz

Kinder, die mit Schaufeln bewaffnet auf Hinterlassenschaften von Vierbeinern auf der Spielwiese stoßen. Seitens der Gemeinde Löbnitz wurde mit einem solchen drastischen Bild auf ein Problem aufmerksam gemacht: Ausgerechnet auf den Wiesen an der Grundschule und dem Hort finden sich besonders viele Hundehaufen. „ Löbnitz mit seinen Ortsteilen hat sich zu einer schmucken und zeigenswerten Gemeinde entwickelt, in der man sich wohlfühlen kann und soll. Dazu gehört aber auch, dass man sich den Hinterlassenschaften unserer geliebten Vierbeiner annimmt“, so der Aufruf, den der amtierende Bürgermeister Detlef Hoffmann (CDU) unterzeichnete. „Wir möchten doch alle unsere Rasenflächen unbeschwert und gefahrlos betreten können. Ich wünsche mir, dass wir alle auch an unsere Mitmenschen denken und unseren Kindern ein gutes Vorbild sind. Wenn sich zukünftig jeder ein klein wenig Mühe geben wird, können wir gemeinsam das Problem lösen.“ Er kann da aus Erfahrung sprechen. Denn er ist selbst Hundebesitzer.

Noch keine Entwarnung

Ob sich die Situation in den vergangenen Tagen bereits verbessert hat, ist noch nicht so genau zu sagen. Denn die alten Haufen sind immer noch da. Die Wiese muss erst noch entsprechend gereinigt werden. „Wir sehen aber nicht mehr so viele Hundebesitzer vorbeigehen“, schätzt Hortleiterin Daniela Dietrich die aktuelle Situation ein.

Auch Detlef Hoffmann kann noch nicht so richtig Entwarnung geben. „Das Problem gibt es allgemein in Löbnitz, wie auch in anderen Gemeinden und speziell am Hort“, erklärt das Gemeindeoberhaupt dazu. Es gibt den Gedanken, auch in Löbnitz sogenannte Hundetoiletten aufzustellen, an denen Tüten gezogen und entsorgt werden können. Aber letztlich sollte ja jeder, der seinen Hund im Dorf spazieren führt, diese Ausrüstung schon selbst bei sich haben.

Von Heike Liesaus