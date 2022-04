Hunderte Sorten: In Delitzsch gibt es eine neue Eisdiele

Delitzsch

Mindestens 365 Eissorten täglich – damit wirbt die am vergangenen Samstag eröffnete EiZ-Manufaktur in der Delitzscher Lindenstraße. Wie das funktioniert? „Wir haben vier Grundsorten, also Joghurt, Schoko, Milcheis und veganes Eis aus Reismilch. Dazu kann man zwei bis drei Zutaten wählen und in der Eismaschine wird dann alles vermischt“, erklärt Inhaberin Anja Behrens stolz. Neben bekannten Zutaten wie Früchten oder Nüssen sind auch ausgefallenere Kombinationen möglich: „Am Eröffnungstag war Gurke mit Dill oder Knoblauch der Renner“, sagt die 26-Jährige, die eigentlich als Krankenschwester auf der Intensivstation arbeitet. „Ich denke das werden echte Klassiker, herzhaftes Eis ist wirklich lecker, das funktioniert einfach.“

Lesen Sie auch

Eine Eisdiele zu eröffnen, sei schon ihr Kindheitstraum gewesen. In ihrer Jugend habe sie auch in einer gearbeitet. „Ich esse unwahrscheinlich gerne Eis“, erzählt Behrens. „Als ich mit meinem Mann im Urlaub war, haben wir dann dieses Konzept kennengelernt und waren im ersten Moment überrumpelt, dann aber schnell überzeugt.“ Eiszauberei, dafür steht der Name der EiZ-Manufaktur. So nennen es die Erfinder, von denen Behrens und ihr Mann Marcus Rasenberger die Idee übernommen haben.

Marcus Rasenberger reicht ein Eis rüber. Quelle: Bastian Raabe

„Die Auswahl an Eis hat in Delitzsch noch etwas gefehlt und wir wollten nach Corona ein neues Angebot in der Stadt schaffen. Wir hatten im Erdgeschoss diesen kleinen Raum an der Straße frei und begannen Anfang Dezember mit der Planung und haben umgebaut. Jetzt konnten wir pünktlich im April öffnen“, erzählt die 26-Jährige.

Im Sommer auch Service im Hof möglich

Aktuell wird noch der Vorgarten gepflastert, um ein paar Sitzmöglichkeiten zu schaffen. „Wir gucken erstmal, wie es angenommen wird. Da wir nebenbei noch arbeiten, ist das auch eine Zeitsache“, meint Behrens. Wenn es gut läuft, könne man im Sommer aber auch im Hof servieren. Dann könnte die Eismaschine zusätzlich zur Herstellung von Milchshakes, Cocktails und mehr genutzt werden.

Von Bastian Raabe