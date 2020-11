Hydro Extrusion: Rackwitzer Werk ist ausgezeichnet

Das Wirtschaftsmagazin „Capital“ hat zum vierten Mal „Deutschlands beste Ausbilder“ gekürt. Unter den Preisträgern ist das Hydro-Extrusion-Werk in Rackwitz. Die Auszeichnung könnte dem Betrieb auch dabei helfen, neue Arbeitskräfte zu finden. Denn für das kommende Jahr sind noch ein paar Ausbildungsplätze frei.

Das Strangpresswerk von Hydro Extrusion in Rackwitz wurde im Oktober 2020 vom Wirtschaftsmagazin Capital zu einem der besten Ausbildungsbetriebe in Deutschland gekürt. Große Freude bei Viktoria Tamme, Auszubildende zur Industriekauffrau und Anne Dombrowski, HR-Managerin bei Hydro Extrusion in Rackwitz. Quelle: Hydro Extrusion Deutschland GmbH