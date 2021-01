IG Nachtflugverbot: Folgen für Gesundheit am Flughafen Leipzig-Halle beachten

Delitzsch/Rackwitz

Der Leipziger Stadtrat hat sich in der Vorwoche bereits deutlich positioniert und lehnt den Ausbauantrag des Flughafens Leipzig-Halle ab. In ihren jeweiligen Sitzungen des Delitzscher Stadtrats und des Rackwitzer Gemeinderats am Donnerstag werden ähnliche Stellungnahmen erwartet.

Delitzsch befindet Pläne für ungenügend

Mit großer Mehrheit haben die Leipziger Räte eine Wiederholung des Beteiligungsverfahrens gefordert: „Die beantragte 15. Planänderung ist zu überarbeiten und in wesentlichen Bereichen zu ergänzen, da ein wesentlicher Teil der Unterlagen unvollständig beziehungsweise inhaltlich derzeit nicht zustimmungsfähig ist und wichtige Untersuchungen fehlen“.

Aus Sicht der Delitzscher Stadtverwaltung seien die konkreten Auswirkungen anhand der Unterlagen für Delitzsch ebenfalls ungenügend dargestellt und es könne dem Antrag nicht gefolgt werden. Daher empfiehlt die Verwaltung dem Stadtrat, sich dieser Bewertung anzuschließen, erklärte Bürgermeister Thorsten Schöne (parteilos). Da Willensbekundungen der Stadträte von Leipzig und Schkeuditz zur Aussetzung des Verfahrens oder der Fristverlängerung für eine Stellungnahme durch die federführende Landesdirektion Sachsen bislang nicht berücksichtigt wurden, geht Schöne davon aus, „dass ein wirtschaftspolitisches Interesse besteht, das Verfahren schnell durchzuführen und ihm zum Erfolg zu verhelfen“.

Aktuelle Studien sollen berücksichtigt werden

Die Interessengemeinschaft „IG Nachtflugverbot L/H“ begrüßt die Meldungen aus Delitzsch und Leipzig. In den Stellungnahmen fehlen aus IG-Sicht jedoch lärmmedizinische Aspekte, teilt Thomas Pohl von der IG mit. Besonders in der Nacht führe Fluglärm nicht nur zu Schlaf-, sondern auch zu psychischen Störungen, Bluthochdruck, Schlaganfällen und Herz-Kreislauf-Erkrankungen bis hin zu tödlichen Herzinfarkten. Außerdem schade Nachtfluglärm Gefäße sowie das Gehirn, erklärt Pohl und führt unter anderem Studien des Rhein-Main-Instituts und der Mainzer Herz Stiftung an.

