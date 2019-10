Idee: Sportplatz am Delitzscher Elberitzbad wieder nutzen

Delitzsch

Könnte der einstige Sportplatz am Elberitzbad wieder als Sport- und Leichtathletikplatz genutzt werden? Im Delitzscher Jugendparlament war diese Idee entstanden. Die Fläche müsste dafür vielleicht nur regelmäßig gemäht werden.

Als Sportplatz wurde das Objekt aufgegeben, als sich der FC Delitzsch, der ehemalige Polizeisportverein, auflöste. Danach wurden auch Flutlicht und Masten zurückgebaut. Das Areal dient heute als Hochwasser-Ausgleichsfläche und es liegt im Landschaftsschutzgebiet, umreißt die Stadtverwaltung auf Nachfrage der LVZ die derzeitige Lage. Nach der Sanierung des Lobers sei der Status neu definiert worden, der Schutz der Natur habe Priorität. Deshalb sei eine künftige Nutzung der Fläche beschränkt. Trotzdem könne sie möglicherweise von einer neuen Gruppierung in Pacht genommen werden.

Naturschutzbehörde ist gefragt

„Wenn sich ein Verein findet, der den Platz am Elberitzbad nutzen will, müsste er das mit der Naturschutzbehörde klären“, so Bürgermeister Thorsten Schöne (parteilos). Ein offizieller Bolzplatz zum Beispiel ließe sich nicht so leicht anlegen. „Es gibt da Auflagen wie Ballschutz.“ Mit einfachem Mähen und Tore aufstellen wäre es jedenfalls nicht getan. „Wir empfehlen, sich einem bestehenden Verein anzuschließen“, so Oberbürgermeister Manfred Wilde (parteilos). Einen Bolzplatz gebe es an der Eilenburger Chaussee. Doch Jugendliche könnten auch Anlagen in Schulen nutzen.

Von Heike Liesaus