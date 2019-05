Delitzsch

Was soll aus der evangelischen Marienkirche in Delitzsch werden? „Das kann nicht allein die Aufgabe der Kirchgemeinde selbst sein“, stellt Stadtrat Volker Löffler ( SPD) fest. Die Kirchengemeinde will das Gebäude entweihen, heißt: den Betrieb des Hauses aufgeben. Löffler will deshalb eine Initiative für die weitere Perspektive des stadtbildprägenden Gebäudes anschieben. „Das ist sicher langwierig und es muss viele Diskussionen geben“, schätzt der promovierte Bauingenieur, der auch im Kuratorium Stiftung der Hospitalkirche engagiert ist und dort Kontakt zu den Verantwortlichen hat. „Wichtig ist, dass das Gebäude erhalten wird.“ Bis Ende des Jahres könnte sich ein Arbeitskreis, vielleicht sogar ein Verein gegründet haben, der Vorstellungen für das historischen Gebäude entwickelt. „Denn von Ideen sind wir noch weit entfernt. Wir sind in den Anfängen“, so der Delitzscher. Klar sei letztlich nur, dass die Kirchgemeinde nicht alle drei Kirchen, also Peter & Paul, St. Marien und die Hospitalkirche, mit Leben füllen kann. Aber auch bei einer Entweihung sei die Kirche immer noch als Eigentümer für die Sicherheit rings um das Gebäude zuständig.

Sanierung nicht wirtschaftlich

Die Zahl der Veranstaltungen, für die die Marienkirche genutzt wurde, ist zuletzt immer geringer geworden. Die Ausgaben, sie in Betrieb zu halten, stiegen aufgrund des schlechten Zustandes immer mehr. Eine Sanierung ist nicht wirtschaftlich. Die Kosten dafür werden auf 1,5 bis 2 Millionen Euro geschätzt.

Pläne für den Winter

„Wir überlegen nun erst einmal, wie wir den Winter gestalten, ob wir die Kirche in dieser Zeit überhaupt nutzen“, erklärt Pfarrer Stephan Pecusa. Denn gerade in der kalten Jahreszeit schlagen die ausufernden Heizkosten zu Buche. Eine endgültige Entscheidung, ob und wann eine Entwidmung und ein Auszug aus der Marienkirche ansteht, wird in der nächsten Zeit noch nicht fallen. Denn die Wahl des Gemeindekirchenrates, der dann ab Oktober im Amt sein wird, steht an. Vorher soll nichts festgelegt werden.

Innerhalb der Kirchengemeinde ist es bisher nicht gelungen, eine Idee für die Nutzung zu entwickeln. Alles, was bisher ins Auge gefasst wurde, ob Gastronomie, Theater, Konzerthaus ist bisher in Delitzsch räumlich bereits gut vertreten. Doch ob nun mit oder ohne Weihe: Das Kirchengebäude steht unter Denkmalschutz. Die äußere Gestalt darf sich bei einer Umnutzung nicht ändern.

Von Heike Liesaus