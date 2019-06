Hohenwussen liegt ganz am Rande des Landkreises, nicht einmal 100 Menschen leben heute noch dort. Das Dörfchen hat eine Geschichte hinter sich, die so für viele Dörfer in Nordsachsen typisch ist. Umbrüche, Zeiten der Blüte und Zeiten des Niedergangs. Siegfried Tietze (82) und Günter Kleeberg (88) haben all das nun aufgeschrieben.