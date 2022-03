Im Alkoholrausch: 41-jähriger Rackwitzer greift Polizisten, Nachbarinnen und Passanten an

Leipzig/Rackwitz

Bedrohung, Beleidigung, Körperverletzung, Widerstand und tätlicher Angriff auf Vollstreckungsbeamte: Dafür hatte das Amtsgericht Eilenburg einen 41-jährigen Rackwitzer im vergangenen Oktober noch zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von einem Jahr und drei Monaten verurteilt, diese Strafe aber zur Bewährung ausgesetzt. Die Staatsanwaltschaft sah dies nicht begründet und ging in Berufung – auch weil es der Persönlichkeit des Angeklagten nicht gerecht werde, hieß es nun am Leipziger Landgericht, wo der Fall neu verhandelt wurde.

Erklärtes Ziel der Staatsanwaltschaft: Eine Haftstrafe für den 41-Jährigen. Der hatte von März bis Juli bei einer ganzen Reihe von Vorfällen in Rackwitz für Tumult gesorgt. Wie Blutabnahmen ergaben zumeist unter dem erheblichen Einfluss von Alkohol, manchmal auch im Mischkonsum mit Marihuana, Cannabis oder Crystal Meth. „Flachzangen“, „Fotzen“, „Wichser“, „Assis“, „Ficker“, das Repertoire, das der Mann allein für die Polizisten bereithielt, die ihn festhalten mussten, stand dem nichts nach, was er Nachbarinnen oder auch zufällig angetroffenen Passanten an anderer Stelle entgegenbrachte.

Angeklagter schrie: „Ich trete ihr das Kind aus dem Bauch!“

Anspucken, Bisse und Kopfstöße folgten zuweilen auf die verbalen Entgleisungen, wenn die Musik zu laut war, er mit Passanten in Streit geriet oder Beamte versuchten, ihn in Gewahrsam zu nehmen. „Alte, ich werde dich töten!“, drohte er etwa einer Frau und ihrer Tochter von der Straße auf den Balkon an. „Komm runter, du Hure, ich stech’ dich ab!“, rief er und warf mit Schottersteinen. Einer anderen Frau drohte er an, ihr das Kind aus dem Bauch zu treten. Ein Mann wurde zu seinem Opfer, schlicht weil er in Zeiten von Corona-Mindestabständen den Weg, dem ihm der 41-Jährige zur örtlichen Discounter-Filiale versperrte, freibat. Der 41-Jährige stieß ihm in den Rücken, verpasste ihm in der Rangelei einen Kopfstoß, der zu einer Platzwunde führte.

Was ihn da trieb, das wollte die Vorsitzende Richterin Gabriele Plewnia-Schmidt im Verfahren erkunden und traf auf einen zwar geständigen, aber wenig einsichtigen Angeklagten. Immer wenn er Schnaps trinke, reiche manchmal ein böses Wort zur Eskalation, gab er zu.

Inzwischen hat der Langzeitarbeitslose auch seine Wohnung verloren, aber ein Problembewusstsein war vor Gericht nicht zu erkennen. Das Argument der Verteidigung, dass es in der Plattenbausiedlung, in der der inzwischen nach Delitzsch Umgezogene berüchtigt sei, ohnehin öfter zu Übergriffen komme, ließ die Richterin nicht gelten.

Bewährungshelfer, Therapie und Arbeitsstunden als Bewährung

Dennoch entschied das Gericht, es bei einer Bewährung zu belassen, erteilte aber Auflagen – trotz eines nicht unerheblichen Vorstrafenregisters, das der 41-Jährige seit seiner Jugend angesammelt hat. Wegen Diebstählen, Trunkenheit im Verkehr, Fahrens ohne Führerscheins, aber auch Bedrohung und Beleidigung war er bereits angeklagt, hatte sogar eine Haftstrafe absitzen müssen.

Anders als die Anklage, die plädiert hatte, dass selbst die ihn nicht von weiteren Straftaten abgehalten hatte, würdigte das Gericht, doch den zeitlichen Abstand – die Haftstrafe lag 14 Jahre zurück. Es verwarf die Berufung im Übrigen, änderte aber das Strafmaß auf ein Jahr und sechs Monate erneut auf Bewährung.

Entziehungstherapie ist möglich

Für die Bewährungszeit, die wiederum auf zweieinhalb Jahre festgelegt wurde, erhielt der Angeklagte Auflagen: Er werde einem Bewährungshelfer unterstellt, der ihm auch die Möglichkeit einer Alkoholentwöhnungstherapie aufzeigen solle, außerdem müsse er 150 Stunden gemeinnützige Arbeit ableisten. Zu seinen Gunsten sprach, dass er geständig gewesen sei, auch verminderte Schuldfähigkeit wegen des erheblichen Alkoholeinflusses konnte in einzelnen Fällen nicht ausgeschlossen werden, begründete die Vorsitzende Richterin Gabriele Plewnia-Schmidt, bemängelte jedoch die wenige Einsicht des Angeklagten.

Arbeitsstunden als Chance zur Bewährung

„Immer waren es die anderen, die Schuld sind, weil sie Sie angezeigt haben“, sprach sie ihm ins Gewissen. Er müsse jetzt „langsam mal in die Gänge kommen“. Nach Obdachlosigkeit und der neuen Wohnung sei das vor allem, seinen Alkoholkonsum in den Griff zu bekommen und einen Beruf auszuüben. Die auferlegten Arbeitsstunden sollen dazu beitragen. „Bewährung heißt eben, sich zu bewähren“, sagte die Richterin. Gegen das Urteil kann noch Revision eingelegt werden.

Von Manuel Niemann