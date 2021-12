Delitzsch

Im Delitzscher Gewerbegebiet Südwest ist es am Mittwochvormittag zu einem Brand gekommen. Nach ersten Erkenntnissen kam es zu einem Feuer in der Abluftanlage eines Werks in der Carl-Friedrich-Benz-Straße. Die Feuerwehr wurde um 11.40 Uhr wegen der ausgelösten Brandmeldeanlage alarmiert und brachte die Lage dann schnell unter Kontrolle. Zum genauen Ausmaß und Schäden ist zur Stunde noch nichts bekannt. Die Feuerwehr konnte den Einsatz wenig später wieder beenden und abrücken.

Erst im September hatte es im Gewerbegebiet Südwest bei einer anderen als der jetzt betroffenen Firma gebrannt.

Von lvz