Im Einsatz für schönere Spielplätze in Delitzsch

Mehr als 30 Gelegenheiten zum Spielen, Toben, sich ausprobieren. In Sachen Spielplätze hat Delitzsch einiges zu bieten. Doch vor allem die Sauberkeit gerät – unter anderem im Familienkompass, der großen Umfrage dieser und anderer Regionalzeitungen – immer wieder in die Kritik. Die Umfrageteilnehmer bringen es im Anmerkungsteil wie folgt auf den Punkt: „An sich gibt es genügend Spielplätze, aber diese sind verdreckt und Geräte werden regelmäßig zerstört.“

Viele Spielplätze verteilen sich schon in der Kernstadt. Quelle: Wolfgang Sens

Die Servicegesellschaft der Stadt Delitzsch (SGD) hält 30 Spielplätze, eine Skateanlage, die Tiergartenspielplätze und den im Freibad, fünf Spielplätze in den Schulen, die Anlagen in den beiden kommunalen Kitas und im Hort Loberaue, acht öffentliche Sport- und Bolzanlagen sowie zwei Socceranlagen und sechs Sportflächen in den Schulen in Schuss. Weitere Spielplätze ergeben sich durch private Betreiber zum Beispiel in Wohnanlagen. Jederzeit zugänglich sind 31 solcher Plätze. Allein auf die Kernstadt entfallen dabei 16 Spielplätze.

Viel Geld fließt in Spielplätze

Für die Unterhaltung sind 25 000 Euro jährlich eingestellt. „50 Prozent davon entfallen auf die operativen Kontrollen und die Jahreshauptinspektion, die ein externes Büro durchführt“, erläutert man. In diesem Jahr standen 25 000 Euro an Investitionsbudget zur Verfügung, sie wurden unter anderem für ein Fördermittelprojekt verwendet, aus dem sich dann weiter rund 15 000 Euro für Erweiterungen ergeben, sodass der Ortsteil Schenkenberg einen besonderen Spielplatz bekommen kann.

Peter Dorn kontrolliert für die Servicegesellschaft der Stadt Delitzsch die Spielplätze, mehr als 30 Stück sind es (Bild vom Sommer 2020). Quelle: Christine Jacob

Regelmäßig ist die SGD unterwegs, um die Plätze zu säubern, zu kontrollieren und zu reparieren. Mindestens 16 Kontrollen pro Jahr und Spielplatz gibt es. Auch außerhalb dieser Kontrollen werden die Plätze sporadisch immer wieder in Augenschein genommen, es erfolgen auch Prüfungen außer Plan.

Um den Jahreswechsel wurde in Schenkenberg eine Wippschaukel schwer beschädigt (Archivbild). Quelle: Wolfgang Sens

Vandalismus und Vermüllung aber bleiben ein Problem. Die Spielplätze auf dem alten Friedhof und in der Rathenaustraße gelten zum Beispiel als stark von Jugendlichen frequentiert, die Müll hinterlassen. In Holz eingekratzte Symbole, mit Stiften beschmierte Bauteile, achtlos hingeworfener Müll finden sich auf so gut wie jedem Spielplatz. Vandalismusfälle in Form von Graffiti sind aktuell am Südlichen Heimfeld und in Rödgen Kahlhausen registriert worden. Zerstörungen sind seit dem Jahreswechsel, als in Schenkenberg mutwillig ein Spielgerät angezündet wurde, nicht mehr bekannt.

Infos zu Spielplätzen online Unter der Adresse https://navigator.delitzsch.de/thema-spielplaetze.html kann man sich im Internet zu den verschiedenen Spielplätzen der Stadt Delitzsch navigieren und stöbern. Es ist jeweils vermerkt, für welche Altersgruppe der angeklickte Spielplatz gedacht und geeignet ist, es gibt Angaben zur Beschattung des Areals und zu Highlights wie etwa Fitnessgeräten, welche sich an eine erwachsene Zielgruppe richten.

„Die Aussage, es würde hier verwahrloste oder unsaubere Spielplätze geben, wäre für Delitzsch unangemessen“, betont Bürgermeister Thorsten Schöne (parteilos), „jeder Spielplatz wird pro Woche mindestens zwei Mal gereinigt, ausgewählte Plätze im Kerngebiet sogar täglich. Dafür gilt der SGD ein großes Dankeschön. Nun liegt es an allen Menschen, dass dieser positive Eindruck bestehen bleibt.“ Es gibt unter anderem auch ein Modellprojekt „Saubere Spielplätze“ in Kooperation mit dem Jobcenter und einer Fortbildungsakademie.

BI im Einsatz für bessere Spielplätze

Beim dritten Spielplatzpflegetag packten 15 Erwachsene in der Blücherstraße an. Quelle: Christine Jacob

Um Verbesserungen kümmert sich auch die Bürgerinitiative Menschenskinder. Am Samstag fand der dritte von ihr initiierte Spielplatzpflegetag statt. Diesmal wurde nach Absprache mit der Stadt der Spielplatz in der Blücherstraße gepflegt und rundherum Müll gesammelt, die Geräte neu gestrichen, neue Sitzbänke installiert. Die Kosten von insgesamt rund 550 Euro konnten durch Spenden getragen werden. „Es geht auch um die Werterhaltung der Investitionen, die die Stadt auf den Spielplätzen tätigt“, so Knut Paro, einer von 20 tatkräftigen Bürgern am Samstag. Statt zu meckern, könne man doch lieber machen. Die BI arbeitet für die Zukunft auch an einem Bürgerspielplatz. Und Spielplatzpflegetage wird es definitiv wieder geben.

Traditionell wird zum Spielplatzpflegetag ein Schild am jeweiligen Platz angebracht. Quelle: Alexander Prautzsch

