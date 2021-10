Es soll Verständnis und Faszination auslösen. Das Projektbüro am Werbeliner See hat in den Ferien Exkursionen ins Naturschutzgebiet durchgeführt. Dabei ging es auch um den Wolf.

Exkursion am Werbeliner See verfolgt die Spuren des Wolfes

Exkursion am Werbeliner See verfolgt die Spuren des Wolfes

Kostenlos bis 13:06 Uhr Exkursion am Werbeliner See verfolgt die Spuren des Wolfes