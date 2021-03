Im Norden von Leipzig: Rackwitz entscheidet sich für 44 Hektar großes Gewerbegebiet

Rackwitz

Es ist einer der wichtigsten Beschlüsse der zurückliegenden Jahre für Rackwitz. So zumindest ordnet Bürgermeister Steffen Schwalbe (parteilos) die Zustimmung der Gemeinderäte zum Grundsatzbeschluss und zur Absichtserklärung zur Entwicklung des Gewerbegebiets zwischen den Ortsteilen Zschortau und Lemsel ein.

Interessenten zogen bisher weiter

Das beauftragte Planungsbüro ICL Ingenieur Consult hatte bereits in der Februarsitzung des Gemeinderats die Umsetzung des Gewerbegebiets empfohlen. Es habe nicht nur eine hohe Bedeutung für Rackwitz, sondern auch eine Strahlwirkung in die Metropolregion Mitteldeutschland, so die Einschätzung der Studienersteller. Schwalbe hatte vor einem Monat betont, dass es im Landkreis keine vergleichbare Fläche gebe, die noch frei ist.

Der Beschluss ermögliche der Gemeinde nun, mit möglichen Investoren über konkrete Vorhaben zu sprechen. Da bisher Aussagen wie zu Zeiträumen eines möglichen Baustarts nicht möglich waren, habe die Verwaltung in den Vorjahren bereits einige aussichtsreiche Interessenten ziehen lassen müssen.

Östliche Flächen werden favorisiert

Als wahrscheinlichste Variante gilt nun die Bebauung der 44 Hektar großen Fläche westlich der Bundesstraße 184, von der auch die Zufahrt erfolgen soll, und nordöstlich der Lemseler Mühle bis etwa zum Altlauf des Lobers. Eine Erschließung der Fläche nördlich von Lemsel wird nicht favorisiert.

Von mhs