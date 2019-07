Delitzsch/Leipzig

In der Delitzscher Altstadt entsteht ein Neubau. Die Leipziger Wohnungsgenossenschaft Unitas baut an der Ecke von Holz- und Leipziger Straße in unmittelbarer Nähe zu Rathaus und Marktplatz ein neues Wohngebäude samt Gewerbeeinheit. Fast drei Millionen Euro werden investiert.

Genossenschaft baut in Delitzsch

Es entsteht ein Mehrfamilienhaus mit 15 Wohnungen und einer Gewerbeeinheit. Es geht um eine Gesamtwohnfläche von rund 1400 Quadratmetern, die Wohnungen sind laut der Genossenschaft bestens für alle Altersgruppen geeignet. Im August 2020 sollen die Zwei- bis Fünf-Raumwohnungen fertiggestellt sein. Der Unitas-Neubau soll sich durch eine moderne Architektur im historischen Umfeld mit individueller Ausstattung und durchdachten Grundrissen auszeichnen. Die Wohnungen verfügen über eine Wohnfläche zwischen 38 und circa 136 Quadratmeter, sind barrierearm zugänglich und mit Balkon oder Terrasse versehen. Zum Komfort des Hauses gehört zudem ein etagengleich haltender Aufzug. Des Weiteren beinhaltet das Konzept Stellplätze direkt am Objekt inmitten der Delitzscher Innenstadt, wo bekanntlich oft Parkplatzmangel herrscht. Die Investitionssumme für den Neubau beträgt etwa 2,9 Millionen Euro.

Interessenten gibt es schon

„ Delitzsch ist eine lebendige Stadt, die direkt vom Bevölkerungsboom in Leipzig profitiert. Viele Familien ziehen hierher. Im Sinne unserer sozialen Verantwortung unterstützen wir diese Entwicklung mit geeignetem Wohnraum“, so Steffen Foede, Unitas-Vorstand Wohnungswirtschaft und Technik. Steffen Foede macht deutlich, dass sich Interessenten ab sofort melden können: „Es gibt schon Anfragen, noch ist aber keine der Wohnungen vergeben.“

Unitas setzt auf Leipzig und Delitzsch

Insgesamt 122 Wohnungen zählt die Genossenschaft Unitas in der Loberstadt, das Mehrfamilienhaus in der Leipziger Straße nicht mitgerechnet. Zuletzt investierte die Wohnungsgenossenschaft knapp zwei Millionen Euro in deren Sanierung. „Grundsätzlich streben wir in Delitzsch weitere Aktivitäten an“, erklärt Iris Liebgott, Unitas-Vorstand Finanzen zur zukünftigen Entwicklung. Die Unitas verfügt derzeit über etwa 6000 Mitglieder und Wohnungsbestände in nahezu allen relevanten Leipziger Wohnlagen von Gohlis über die Südvorstadt bis nach Stötteritz – Delitzsch ist der weitere Schwerpunkt.

Durch den Neubau kann es zu teilweisen Verkehrsbehinderungen durch Sperrungen in der Leipziger Straße kommen. Jedoch verschwindet eine Brache, die vielen schon lange ein Dorn im Auge war. Bis 1990 standen das alte Gasthaus „Rußbutte“ und eine sogenannte Fischbackstube auf dem Areal, nach deren Abriss verwilderte das Gelände, stand ungenutzt da und nichts tat sich. Vor allem in der Innenstadt von Delitzsch gibt es nun kaum noch Brachen.

Von Christine Jacob