Imbiss im Freibad Delitzsch ausgeschrieben

Delitzsch

Bei allen Diskussionen um die Zukunft des Schwimmens in Delitzsch, scheint zumindest an der Freibadsaison 2020 in der beliebten Elberitzmühle nicht zu rütteln zu sein. Bereits vor einiger Zeit hatte die Stadtverwaltung die Zeiten benannt. Am 13. Mai 2020, einem Mittwoch, soll das Freibad voraussichtlich in die nächste Saison starten. Dann können auch die Besitzer von Jahreskarten sowie 10er- und 20er-Karten ihre restlichen Ansprüche aus der wegen Krankheit des Schwimmmeisters vorzeitig beendeten Saison 2019 geltend machen. Traditionell ist Mitte September Saisonschluss.

Personalsuche läuft

Aktuell läuft neben der Suche nach Rettungsschwimmern, Schwimmmeistergehilfen, Fachangestellten für Bäderbetrieb und Kassierern auch eine Ausschreibung zur Vermietung der Gastronomie. Der kleine Verkaufsraum steht aktuell leer. Die Ausstattung wäre Sache des potenziellen Pächters. Und der muss sich im Klaren sein, dass der Kiosk nur während der Badesaison von Mitte Mai bis Mitte September betrieben werden kann. Insgesamt besuchten in der Saison 2019 mit 78 Öffnungstagen 26 783 Gäste das Freibad. Im Durchschnitt waren an den Öffnungstagen 343 Besucher im Freibad.

Von cj