Krostitz

Unbekannte haben in Krostitz einen Imbiss völlig verwüstet. Dabei sei laut dem Inhaber ein Sachschaden in Höhe von etwa 60 000 Euro entstanden, meldete die Polizei. Die Einbrecher hätten sich durch ein aufgehebeltes Fenster Zutritt zu dem kleinen Restaurant verschafft. Sie stahlen Bargeld und einen Laptop im Gesamtwert von etwa 1000 Euro und zerschlugen anschließend die Inneneinrichtung einschließlich der Sanitäranlagen. Dabei seien auch einige der Wände beschädigt worden, so die Polizei weiter. Die Beamten ermitteln nun wegen Diebstahls im besonders schweren Fall und Sachbeschädigung. Ereignet hat sich die Tat irgendwann in der Zeit zwischen Dienstag, 21.30 Uhr, und Donnerstag, 7.50 Uhr.

Von lvz