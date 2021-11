Das Müllproblem in Delitzsch wird größer. Immer häufiger wird illegal der Hausmüll in öffentlichen Papierkörben entsorgt. Nun wird zu Gegenmaßnahmen gegriffen, die bei der Eindämmung helfen sollen.

Immer größeres Müllproblem in Delitzsch

Illegale Entsorgung - Immer größeres Müllproblem in Delitzsch

Illegale Entsorgung - Immer größeres Müllproblem in Delitzsch