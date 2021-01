Immer wieder Müllärger rund um Delitzsch

Delitzsch

Es bleibt traurigerweise ein Dauerbrenner. Immer wieder verschandeln illegale Müllablagerungen die Umwelt. Dabei drohen hohe Strafen für die Verursacher.

„Es ist schon erstaunlich was manche Mitbürger in die Natur schmeißen“, ärgert sich die Schenkenbergerin Julia Näther. Sie ist viel in der Natur unterwegs und hat beobachtet, dass bestimmte Feldwege immer wieder verschmutzt werden. Auf dem Feldweg von Rödgen Richtung Petersroda zum Beispiel wurde nach Beobachtung der Schenkenbergerin schon „eine komplette graue Couchgarnitur abgeladen, Koniferen samt Wurzeln, Bauschutt, mehrere Farbeimer, Grünschnitt, eine Mikrowelle, Renovierungs-Utensilien, Holzschränke und und und“. Auch nahe des Ortsteils Benndorf gibt es immer wieder solche Ablagerungen. Neulich hat sie im Schenkenberger Wald nahe des Spielplatzes beobachtet, wie ein Mann eine große Tüte auskippte und schnell verschwand – sie fand dann eine große Ansammlung von Hundekot an der Stelle.

„Wieso muss man die Natur nur so vermüllen? Auch wenn durch den Lockdown alles zu hat muss man doch nicht die Natur als Müllhalde verwenden“, so Julia Näther. Zahlreiche Wertstoffhöfe sind im aktuellen Lockdown zwar geschlossen, noch geöffnet ist aktuell der Wertstoffhof Spröda.

Hinweise geben

Machen aufmerksame Bürger Beobachtungen und haben Hinweise, so kann das sehr hilfreich sein. Wenn jemandem die illegale Müllablagerung nachgewiesen wird, so kann er sich auf Bußgelder gefasst machen. Wenn konkrete Hinweise auf den Verursacher vorliegen, eröffnet das Landratsamt das sogenannte Verwaltungsverfahren. Der Verdächtige kann sich dann zunächst bis zu einer festgelegten Frist zum Sachverhalt äußern und im Zeitraum die Abfälle ordnungsgemäß beseitigen. Kommt er dem nicht nach, so wird das Bußgeldverfahren eingeleitet. Bei ganz konkreten Beobachtungen kann man sich auch direkt als Zeuge an die Polizei wenden. Auch ein Hinweis über den Bürgermelder oder an das Bürgerbüro der Stadt Delitzsch kann hilfreich sein.

Meldungen an buergerbuero@delitzsch.de oder https://buergertipps.delitzsch.de

Von cj