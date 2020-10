Immer wieder Pflanzenklau in Delitzsch

Delitzsch

Mehr als 30 Kommentare in kurzer Zeit. Als vergangene Woche die Stadt Delitzsch auf ihrer offiziellen Facebookseite mit einigem Sarkasmus von Pflanzenklau im öffentlichen Raum berichtete, war die Empörung groß. Dabei ist das Thema leider fast alltäglich.

#kannstedirnichtausdenken Die Mitarbeiterinnen der Servicegesellschaft (SGD) haben heute die Herbstbepflanzung an der... Gepostet von Stadt Delitzsch am Mittwoch, 7. Oktober 2020

Regelmäßig werden Pflanzen aus den öffentlichen Beeten überall in der Stadt entwendet. Und auch Privat- und Geschäftsleute, die sich zum Beispiel mit Pflanzkübeln vor der Tür für eine ansehnliche Stadt engagieren, müssen langen Atem beweisen und immer wieder Pflanzen nachsetzen, weil sie ihnen immer wieder ausgerupft werden. Das Thema sei leider nicht neu in Delitzsch, bedauert Bürgermeister Thorsten Schöne (parteilos). Umfangreich sei der Pflanzenklau derzeit nicht, aber er komme seit Jahren immer wieder vor.

Tempo nimmt zu

Was sich gewandelt habe, sei das Tempo, mit dem der dreiste Klau passiere – kaum von der SGD eingepflanzt, würden die Pflanzen über Nacht auch schon wieder verschwinden. Im jüngsten Fall überdauerte die frische Bepflanzung nicht mal eine Nacht, sondern wurde am helllichten Tag der Pflanzenklau betrieben. An der Postmeilensäule auf dem Roßplatz hatten die Mitarbeiterinnen der Servicegesellschaft der Stadt Delitzsch (SGD) am vergangenen Mittwoch die Herbstbepflanzung gesetzt, zwei Stunden später waren die ersten Pflanzen schon wieder verschwunden und klafften Lücken im Beet.

„Stinknormale Heide“

„Gehen wir mal davon aus, dass hier tatsächlich Menschen am Werk waren. Menschen, die offensichtlich vermutet haben, hier würde sich um so etwas wie eine botanische Blaue Mauritius handeln“, schrieb noch am gleichen Tag die Stadt in einem Facebook-Post an den oder die Diebe, um gleich darauf deutlich zu machen, dass es sich dann um einen Irrtum handelt, denn man habe „stinknormale Heide“ geklaut. Die Stadtverwaltung gab mit dem Post auch die Bitte und die Chance, die Pflanzen doch einfach wieder zurückzubringen – passiert ist das aber nicht. Man sei auch darüber empört, dass die Arbeit der SGD mit Füßen getreten werde, schließt die Stadt den Beitrag. Kritik wird – wie so oft – in der Bevölkerung laut, dass sich doch das Ordnungsamt mehr kümmern und kontrollieren müsse. Das scheint einfacher gesagt als getan.Nur drei Vollzugsbedienstete sind derzeit im Ordnungsamt der Stadt Delitzsch tätig, sie haben neben den alltäglichen Arbeiten wie dem Abstrafen von Parksündern vor allem auch mit Corona und den Auflagen jede Menge Arbeit.

Fälle der Vergangenheit

Immer wieder – so wie hier 2017 – kommt es auch zu Vandalismus (Archivbild). Quelle: Servicegesellschaft der Stadt Delitzsch

Dreisten Pflanzenklau gab es in der Vergangenheit immer wieder. Am Nordplatz fuhren vor drei Jahren Pflanzendiebe mit einem Auto oder Hänger hoch auf den damals frisch bepflanzten Kreisverkehr. Im vergangenen Jahr verschwand die seltene Rose Ida Münch aus dem Rosengarten. Wegen Pflanzenklau haben dieses Jahr auch schon Kleingärtner aus Eilenburg Alarm geschlagen, auch Delitzscher Gärtner können ein Lied davon singen. In Delitzsch wurden auch schon Rollrasen und ganze Hecken entwendet.

Von Christine Jacob