Delitzsch

Pünktlich zum Beginn des Delitzscher Abendmarktes machte am Donnerstag etwa 200 Meter entfernt auf dem Roßplatz der Impfbus Station. Schon um 16 Uhr hatte sich eine Schlange aus circa 40 Personen gebildet: „Ich bin froh, dass ich mich hier impfen lassen kann. Ich hätte sonst zu lange auf meine zweite Impfung warten müssen“, so eine 56-Jährige unter den Wartenden.

Delitzsch: Schlange stehen für Impfung

Gute Resonanz bei Spontan-Impfung in Delitzsch

Senioren im Alter zwischen 70 und 87 hatten sich angestellt, um die Auffrischungsimpfung zu bekommen. Die ersten beiden hatten die meisten von ihnen im Impfzentrum auf dem Messegelände erhalten. Das nordsächsische Impfzentrum im 80 Kilometer entfernten Belgern sei eine Zumutung. Eine Schkeuditzerin war mit ihrem 16-jährigen Sohn und dessen kleinem Bruder da. Der große sollte geimpft werden. „Ich hatte auch ewig gewartet. Es gab ja erstmal keinen Impfstoff“, so die 39-jährige Krankenschwester. Seit Juni sei sie aber vollständig gegen Corona geimpft. Und Sohn Elias hofft, dass er doch ein paar mehr Freiheiten wahrnehmen kann, als ohne die Impfung. Ein Pärchen in den Dreißigern wartet etwas weiter vorn. Er ist überredet worden: „Ich will meine ehrliche Meinung da gar nicht sagen. Das tut denen da im Bus weh.“

Reichlich anderthalb Stunden später war die Schlange nicht wesentlich kürzer. Die Seniorengruppe ist vorangerückt, hat aber noch zehn Leute vor sich: „Auch wenn die Kräfte im Bus nichts dafür können: Das ist schlecht organisiert. Über 70-Jährige müssen stundenlang im Stehen warten“, ärgert sich eine ältere Dame. Das Pärchen kommt erleichtert aus dem Bus: „Ja, es hat gedauert. Aber es wird jeder nochmal genau aufgeklärt. Und das ist auch gut.“

Die Schkeuditzerin konnte sich mit ihren Jungs nach fast drei Stunden wieder auf den Heimweg machen. Gegen 19.15 Uhr wurde noch die Polizei gerufen, weil ein Impfgegner lautstark seine Lehren verkündete, während die Anstehenden nur abwinkten: Geh’ nach Hause. Doch die Schlange wurde an diesem Abend nicht abgearbeitet, die letzten gingen leer aus.

Von Heike Liesaus