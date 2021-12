Impfen mit Musik in der Schenkenberger Kirche

Schenkenberg

Der Schenkenberger Pfarrer Matthias Taatz lag wegen eines geplanten Eingriffes im Krankenhaus. Dort hatte er, wie er verriet, Zeit zum Nachdenken. Und er hatte Zeit, um mit seinem Sohn zu telefonieren. Der erzählte ihm, er habe zweieinhalb Stunden in der Kälte gestanden, um sich im Paunsdorfcenter impfen zu lassen. Am 1. Advent hatten Kirchen in Leipzig Impfaktionen durchgeführt. So drehten sich beim Pfarrer die Rädchen im Kopf, nahm die Idee von einer Impfaktion in Schenkenberg Gestalt an. Zumal es dort eine warme Kirche und eine warme Pfarrscheune gibt.

200 Dosen Impfstoff organisiert

Beim ersten Bemühen tat sich schnell das erste Problem auf: Impfstoff fehlt. Der gut vernetzte Pfarrer hat es dennoch ziemlich schnell geschafft, 200 Impfdosen zu organisieren. Schnell trat der Aufwand im Hintergrund in den Vordergrund. Registrieren, Software füttern, Ärzte und Helfer organisieren. „Name und Datum auf einen Zettel schreiben wie in Israel vor dem Nachtclub oder in Amerika im Supermarkt, das funktioniert hier nicht“, musste Taatz feststellen.

Impfen ohne Anmeldung

Inzwischen steht der Termin. Aus dem Scheunenverein machen Krankenschwestern mit. Ärzte sind gefunden, die impfen. Die werden auch die Aufklärungsgespräche durchführen.

„Wir machen ein freies Impfen ohne Termine ab 10 Uhr bis ungefähr 13 Uhr. Angeboten werden alle drei Impfungen mit Biontech. Das ist der Plan, das ist so zugesagt“, so der Pfarrer.

Norbert Britze spielt auf der Orgel

In der Kirche wird registriert und aufgeklärt und geimpft. In der warmen Pfarrscheune befindet sich der Wartebereich. Als kleines adventliches Schmankerl wird Norbert Britze aus Bad Düben in der Kirche Weihnachtliches auf der Orgel präsentieren. Die Kirche ist in drei Bereiche eingeteilt. Mitzubringen sind der Impfausweis und der Personalausweis und etwas Geduld. „Es ist eine konzertierte Aktion der Kirche, des Pfarrscheunenvereins, des DRK und ein paar netter Helfer. Wir bieten das nebenbei an, um zur Entlastung der Situation beizutragen“, so der Pfarrer.

Von Frank Pfütze