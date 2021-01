Delitzsch

Hier kommen Nachrichten aus Delitzsch und Umgebung.

Impfstart für Senioren in Valere-Heimen in Delitzsch und Löbnitz

Seniorinnen und Senioren in den Valere-Einrichtungen in Delitzsch und in Löbnitz wurden Schutzimpfungen gegen den Sars-CoV2-Virus angeboten.

Anzeige

Die 82-jährige Sigrid Klingenberg wird als eine der ersten Bewohner von der Pflegefachkraft Simone Herrmann und der Ärztin Dr. Nicole Schöne geimpft. Quelle: Tobias Kirchner

Unter Koordination des Impfzentrums des Deutschen Roten Kreuzes in Belgern wurde das Impfteam auch durch Krankenhausärzte der Kreiskrankenhaus Delitzsch GmbH unterstützt. „Wir sind sehr dankbar, dass unseren Heimbewohnern und Mitarbeitern die Möglichkeit eingeräumt wurde, sich gegen das heimtückische Virus impfen zu lassen.“, sagte Steffen Penndorf, Geschäftsführer der Altenpflegeeinrichtungen. Er lobt ausdrücklich die Zusammenarbeit mit den Beteiligten aus dem Impfteam. 204 Heimbewohner und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Einrichtungen konnten sich impfen lassen.

Licht auch im Wintergrau

Mit 2152 Stunden Sonne,auch wenn die momentane Wetterlage anders aussieht, gab es im vergangenen Jahr in Delitzsch Kärchen satt.

Delitzsch ist mit 2152 Sonnenstunden im Jahr 2020 innerhalb von Sachsen auf Platz 7 gelandet. Quelle: Wolfgang Sens

Damit ist die Loberstadt in der Rangliste der Meteomedia GmbH auf Platz 7 in Sachsen gelandet, die sonnenreichste sächsische Stadt im Jahr 2020 war Riesa, auch der Leipziger Stadtteil Connewitz ist unter den Top 3 vor Hartha. Die Lage der Stadt Delitzsch zwischen dem Harz und der Leipziger Tieflandsbucht begünstigt eine hohe Sonnenstundenzahl: Der Durchschnittswert in Delitzsch liegt bei rund 2170.

Delitzsch sucht Kita-Personal

Die Stadt Delitzsch sucht aktuell Führungskräfte für die Leitung und die stellvertretenden Leitungen von Kindereinrichtungen in städtischer Trägerschaft. Ab sofort sind drei Stellen für die stellvertretenden Leitungen der Horte „Loberaue“ und „Am Rosengarten“ sowie der Kita „Zauberhaus“ zu besetzen. Zum 1. April 2021 soll dann auch die Leitung der Kita „Zauberhaus“ neu besetzt werden.

Die genauen Stellenausschreibungen sind auf www.delitzsch.de zu finden.

Wiedemar sucht Friedensrichter

Die Gemeinde Wiedemar muss ihre Schiedsstelle personell neubesetzen. Wie die Verwaltung informiert, wird daher ab März dieses Jahres eine Friedensrichterin oder ein Friedensrichter gesucht. Voraussetzungen für das Amt und weitere Infos gibt es von der Gemeinde unter der Rufnummer 034202 3750. Bewerbungen sind noch bis zum 28. Januar möglich. Die Wahl wird voraussichtlich in der Sitzung des Gemeinderates am 11. Februar durchgeführt.

Online-Markt erreichbar

Über die Homepage der Stadt Delitzsch bleibt der Delitziöse Online-Markt für Gaumenfreuden und Kunsthandwerk erreichbar. Er war als Online-Ersatz für den Adventsmarkt gestartet. In Rubriken wie Kulinarisches, Kunsthandwerk und lokaler Handel kann man gebündelt Shops und Seiten beliebter Markthändler finden. Auch einige Delitzscher Händler sind im Online-Marktplatz zu finden.

www.delitzsch.de/entdecken/maerkte/delitzioeser-online-markt/

Delitzscher Genossenschafts-Museum geht online

Der Lockdown wird auch in den nächsten Wochen Museumsbesuche verhindern. Aus diesem Grund hatte das Deutsche Genossenschaftsmuseum in Delitzsch bereits im vergangenen Jahr einen virtuellen Rundgang durch das Schulze-Delitzsch-Haus in Auftrag gegeben. Bald soll die Tour durch die Räumlichkeiten auf der Homepage zu sehen sein. Bis es soweit ist, will das Team ausgewählte Exponate auf der Facebook-Seite präsentieren.

Den Anfang macht das Wanderbuch des Genossenschaftsgründers Hermann Schulze, der ja erst ab 1848 den Beinamen „-Delitzsch“ trug. Er nutzte die Jahre 1837 bis 1844 zu ausgedehnten Bildungsreisen durch ganz Europa. Er wanderte zu Fuß durch Thüringen, durch das Salzburger Land und nach Tirol, bereiste Schweden, Norwegen, Italien, wobei er nach einer Anreise per Kutsche und Schiff auch dort größere Strecken zu Fuß zurücklegte. Diese Reisen zeigten dem jungen Juristen auch, wie prekär die Lage der einfachen Bevölkerung in vielen Ländern war. Schulze verfasste auch Gedichte. 1838 gelang es ihm, unter dem leicht veränderten Namen „Schulz“ eine Sammlung von Wandergedichten beim Leipziger Verlag F. A. Brockhaus zu veröffentlichen.

Verkehrsbehinderung durch Breitbandausbau

Aufgrund des Breitbandausbaus der Deutschen Telekom kommt es auch in den nächsten Wochen zu Verkehrsbehinderungen. Betroffen sind bis voraussichtlich Ende Februar einige Straßen des Delitzscher Ortsteils Schenkenberg. Bis voraussichtlich 23. April kommt es in Straßen wie An den Gärten, Hainstraße, Kyhnaer Weg und anderen rund um Schkeuditzer Straße und Hallesche Straße zu Behinderungen durch den Breitbandausbau. Meist gibt es halbseitige Sperrungen, teilweise mit Ampelregelung.

Von lvz