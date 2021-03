Delitzsch

Hier kommen Nachrichten aus Delitzsch und Umgebung.

Impftermin – SKZ hilft beim Buchen

Das Soziokulturelle Zentrum Delitzsch (SKZ) unterstützt Über-80-Jährige bei der digitalen Terminvergabe für Corona-Schutzimpfungen. Wer berechtigt ist und über die Hotline nicht an einen Impftermin kommt, kann dort Unterstützung erhalten. Mittwochs und freitags gibt es Sprechzeiten. Dafür wird um telefonische Anmeldung gebeten. Der Personalausweis sollte mitgebracht werden.

Das SKZ macht auf einige Hürden aufmerksam: So stehen gegenwärtig nur die Impfzentren in Belgern, Borna und Kamenz über das digitale Portal zur Auswahl. Es ist zu beachten, dass zweimalig mit mehrwöchigem Abstand geimpft werden muss. Wer eine Pflegeberechtigung hat, kann bei der zuständigen Pflegekasse einen Transportgutschein beantragen. Ansonsten sind private Lösungen zu finden. Das Impfzentrum in Borna ist mit der S-Bahn erreichbar. Allerdings ist der Weg vom Bahnhof Borna ins Impfzentrum nochmals gut 1,5 Kilometer lang. Das Angebot für die Hilfe bei der Terminbuchung gilt, solange keine Hausarzt-Impfungen oder lokale Lösungen in Delitzsch möglich sind.

Anmeldung zur Unterstützung bei der Impfterminvergabe im SKZ, Kosebruchweg 14, unter den Telefonnummern 034202 301866 und 034202 63764.

Jugendweihe-Feiern in Herbst verschoben

Die fürs Frühjahr geplanten Jugendweihe-Feiern des Soziokulturellen Zentrums Delitzsch (SKZ) sind jetzt in den Herbst verschoben worden. „Aufgrund der sich wieder zuspitzenden Corona-Lage und einem bis Ende Mai/Anfang Juni nicht absehbaren Ende der Pandemie sieht sich das SKZ veranlasst, die geplanten Jugendweihefeierstunden in den Oktober zu verlegen“, informieren die Organisatorinnen. Der Vereinsvorstand und die Geschäftsleitung habe sich umgehend um Ausweichtermine bemüht. Nur so kann ein gewisses Maß an Sicherheit gewährleistet werden. Die neuen Termine sind den Teilnehmenden bereits per E-Mail bekanntgegeben worden. Auch die Termine für den Gästekarten-Verkauf sollen noch über diesen Weg bekannt gemacht werden. Das SKZ hofft nun, dass sich die Corona-Situation bis Oktober entspannt und die Veranstaltungen dann im Bürgerhaus stattfinden können Die Jugendweihefeier vom 29. Mai wird auf Sonnabend, den 2. Oktober, und die Feier vom 5. Juni auf Sonnabend, den 9. Oktober, verlegt.

Neue WG im Tiergarten

Es gibt neue WG-Mitglieder in der Asien-Voliere des Delitzscher Tiergartens. Aus dem Zoo Augsburg sind Chinesische Bambushühner als Zuchtpaar eingezogen. Sie leben nun mit den Rotschnabelkittas und den Himalaja-Glanzfasanen zusammen. Die sogenannte Vergesellschaftung verschiedener Arten desselben Lebensraumes und Verbreitungsgebietes ist immer häufiger in Tiergärten zu finden. In Delitzsch leben zum Beispiel schon lange Elen-Antilopen und Chapmanzebras auf der Afrika-Anlage zusammen, auch in anderen Gehegen gibt es solche Wohngemeinschaften.

Barockgarten wieder im alten Glanz

Nachdem in den letzten Jahren der aus China stammende Buchsbaumzünsler den Hecken des Barockgartens zugesetzt hatte, erstrahlt dieser nun in großen Teilen wieder im alten Glanz. Die Stadtverwaltung hatte sich entschlossen, auf 30 Meter Länge eine andere Art als Ersatz pflanzen zu lassen. Die Japanischen Stechpalme gilt aufgrund ihres vergleichbaren Blattwerks als eine der besten Alternativen zu Buchsbaum. Rund 150 Pflanzen waren im Spätherbst 2020 eingesetzt worden. Nach Ostern soll die Heckenschere zum Einsatz kommen und die Angleichung an die Buchsbaumhecken erfolgen. Für einige verbliebene geschädigte Buchsexemplare besteht Hoffnung, dass sie vor allem im sonnigen Bereich wieder austreiben.

Krostitzer planen Investitionen

Der Haushaltsplan der Gemeinde Krostitz ist zwar noch nicht beschlossen, aber Grundsatzbeschlüsse zu Investitionen sind gefasst: Das betrifft die Pflasterarbeiten für das „Grüne Klassenzimmer“ an der Oberschule mit Kosten in Höhe von 12 000 Euro. Für den Fußweg in Mutschlena sind 60 000 Euro, für die Bushaltestelle im Ort 7000 Euro eingeplant. Fallschutz für Spielplätze soll für 25 000 Euro beschafft werden. Für die Straßenbeleuchtung „Am Stengebach“ in Hohenossig werden 10 000 Euro bereitgestellt. Für den Radweg zwischen Zschölkau und Rackwitz sind Planungskosten in Höhe von 10 000 Euro und für einen Fußweg in Zschölkau sind 42 000 Euro vorgesehen. All diese Projekte will die Gemeinde mit Eigenmitteln stemmen. Mit 150 000 Euro wird der barrierefreie Zugang zum Rathaus veranschlagt, für den ein Anbau nötig ist. Dafür wird mit Fördermitteln in Höhe von 135 000 Euro gerechnet. Für die Sanierung der Waldstraße in Zschölkau wiederum werden Zuschüsse vom Land in Höhe von 85 700 Euro verwendet.

Von lvz