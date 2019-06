Nordsachsen

Der Pfingstmontag steht in Nordsachsen traditionell im Zeichen der Mühle. Und wie in den Vorjahren machten sich auch in diesem Jahr wieder Tausende auf, um die technischen Denkmale zu erkunden oder um beim Familienausflug das bunte Programm rund um die Mühlen zu genießen. Auch wir haben uns einmal am Mühlentag an den Orten des Geschehens umgeschaut und einige Eindrücke mitgebracht.

Von lvz