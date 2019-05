Benndorf

Sirenen heulen und reißen die Benndorfer aus dem Schlaf. Da ist der Wahlsonntag gerade mal ein paar Minuten Geschichte.

Ein heller Feuerschein erleuchtet den Himmel über dem Ort. Es brennt lichterloh im Sandsteinwerk. Verschiedene Materialien sind von den Flammen ergriffen. Als die Kameradinnen und Kameraden der Delitzscher Wehr am Montag kurz vor 1 Uhr auf den Ort des Geschehens zurasen, ist ein deutlicher Feuerschein am Himmel zu erkennen. Die Einsatzkräfte haben vor Ort große Probleme, das Feuer mit Wasser in den Griff zu bekommen. Sehr wahrscheinlich haben sich auch Kunststoffe entzündet. Die Situation ist ernst, auch die Kameraden aus Löbnitz und weiterer Umlandgemeinden werden alarmiert.

In Benndorf brennt das Sandsteinwerk Quelle: Feuerwehr Delitzsch

Von cj/pfü