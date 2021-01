Delitzsch

Gelbe Schleife als Zeichen der Verbundenheit

Eine große gelbe Schleife hat der Delitzscher Oberbürgermeister Manfred Wilde (parteilos, Mitte) am Dienstag bekommen. Dieses Symbol steht für Verbundenheit mit Sicherheitskräften wie Soldaten, Wertschätzung gegenüber der Bundeswehr im Allgemeinen und auch die Verbundenheit mit der hiesigen Unteroffizierschule des Heeres (USH).

Oberst Jürgen Baron von Bistram von der USH (links), der stellvertretende Vorsitzende des Deutschen Bundeswehrverbandes Jürgen Görlich (hinten) und Mike Becher (rechts), Vorsitzender der Truppenkameradschaft, überreichten die Schleife. Diese soll gut sichtbar im Rathaus angebracht werden.

Akademie verschiebt Workshop

Corona hat auch die Theaterakademie Sachsen weiter fest im Griff: Auf Grund der aktuellen Bestimmungen musste nun der für Ende Januar geplante Schauspiel- und Musical-Orientierungsworkshop verschoben werden. Nun hofft das Team, dass dieser Ende März möglich sein wird. Der auf intensive Praxis ausgelegte Workshop dient dazu, den Ausbildungsinteressenten viele Einblicke in den Alltag an der Akademie zu geben. Zugleich können Interessenten auch gleich die Aufnahmeprüfung für die Schule ablegen. Der Workshop wird voraussichtlich am 27. März stattfinden, eventuell werden wegen Corona-Bestimmungen Ausweichtermine nötig.

Auch sonst ist das Team von Theaterakademie und Baff-Theater getreu der Devise „aufgeschoben ist nicht aufgehoben“ bereit, Projekte wie Klassenzimmertheater und Märchenstück nachzuholen, sobald Veranstaltungen wieder möglich sind. Sobald der Vorstellungsbetrieb wieder starten darf, setzt sich das Team mit den Schulen und Kitas in Verbindung.

Informationen gibt es unter www.theaterakademie.net und info@theaterakademie.net – unter der Mailadresse können gerne Fragen zur Ausbildung gestellt werden

Wiedemar will Haushalt beschließen

Die Mitglieder des Wiedemarer Gemeinderates kommen am Donnerstag zu ihrer ersten Sitzung 2021 zusammen. Ab 19 Uhr wird es in der Turnhalle an der Kyhnaer Hauptstraße 29 in Kyhna unter anderem um den Jahresabschlusses der gemeindeeigenen Entwicklungs-, Versorgungs- und Instandhaltungsgesellschaft (EVI) gehen. Ebenfalls auf der Tagesordnung steht der Haushaltsplan des laufenden Jahres. Wie Kämmerin Sibille Schmidt bereits im Dezember informierte, als sie den Entwurf vorstellte, kam die Gemeinde besser durch das Corona-Jahr als zunächst angenommen. Sie rechne für 2021 mit Einnahmen in Höhe von rund 10,57 Millionen Euro und 10,28 Millionen Euro Ausgaben. Das bedeute ein Plus von etwa 390 000 Euro. Steuerverluste aus 2020 konnte Wiedemar durch die Zahlungen aus dem Rettungsschirm ausgleichen. Hierzu gab es rund 548 000 Euro vom Freistaat Sachsen. Für dieses Jahr rechnet die Kommune mit einer ähnlichen Summe.

Wie gewohnt gibt es in der Bürgerfragestunde zum Ende der Sitzung die Möglichkeit für Einwohner, Fragen zu stellen.

Winterdienst nach Priorität

Bei Glätte und Schnee gilt im Winterdienst nach wie vor, dass nach Prioritäten geräumt und gestreut wird – zuerst Bundes-, Staats- und Kreisstraßen. Erst danach werden die städtischen Straßen geräumt. Mit Beginn des Berufsverkehrs zwischen 7 bis 8 Uhr sollen die Durchgangs- und Hauptverkehrsstraßen in Delitzsch weitgehend für die Allgemeinheit benutzbar sein. Die Servicegesellschaft räumt auch per Hand, das betrifft bestimmte Gehwege, rund 120 Bushaltestellen und einige Treppen.

Neue alte Arztpraxis in Delitzsch West

Am Montag öffnet die neue Praxis für Allgemeinmedizin Madlen Franke in den alten Räumlichkeiten der Zahnarztpraxis Grasse in der Schkeuditzer Straße im Delitzscher Westen. Madlen Franke übernimmt als angestellte Ärztin im Medizinischer Versorgungszentrum II der Sozial und Beschäftigungszentrum Delitzsch gGmbH die Praxis von Dipl.-Med. Sigrid Prautzsch, welche Ihre Praxis Am Grünen Hain 5 in Delitzsch abgibt. Sigrid Prautzsch geht nach vielen Jahren niedergelassener Tätigkeit in den Ruhestand und übergibt die Patienten an die neue Praxis von Madlen Franke.

In der Schkeuditzer Straße 2 erwartet die Patienten eine frisch renovierte Praxis, die Schwestern aber sind alte Bekannte. Es war möglich, die Arzthelferinnen zu übernehmen, sodass die Patienten auf vertraute Gesichter treffen. Auch die Telefonnummer konnte aus der alten Praxis mitgenommen werden.

Voliere wird sicherer

Bei der anstehenden Umgestaltung der Wellensittichvoliere im Tiergarten Delitzsch geht es vor allem darum, sie ausbruchssicher zu gestalten. Momentan knabbern die Vögel die Wand und die Holzträger an, die Rückwand soll daher durch eine Mauer ersetzt werden und die Holzbalkenkonstruktion durch eine aus Metall. Die neue Voliere soll genau wie die gegenwärtige begehbar sein. Geplant sei, die neue Voliere im Frühjahr präsentieren zu können.

Neue Leitung für Wannewitz

Der Abwasserzweckverband Unteres Leinetal plant in diesem Jahr neue Investitionen. Im Schönwölkauer Ortsteil Wannewitz soll die Regenwasserleitung erneuert werden. Außerdem soll in die Messtechnik der Kläranlagen investiert werden. In den nächsten Jahren will der Verband dann schrittweise ein einheitliches Prozessleitsystem aufbauen, das dazu dienen soll, die Prozesse aller Kläranlagen, Pumpwerke und Vakuum-Stationen zu steuern und zu überwachen.

