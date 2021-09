In Delitzsch einige Änderungen bei den Wahlräumen

Delitzsch

Hier kommen Nachrichten aus Delitzsch und Umgebung.

Delitzsch rechnet mit mehr Briefwahl

Aufgrund der aktuellen Coronapandemie rechnet die Stadtverwaltung Delitzsch zur Bundestagswahl am 26. September mit einer deutlich höheren Briefwahlteilnahme als in den Vorjahren. Erstmals gibt es in Delitzsch vier Briefwahlvorstände, bisher gab es maximal drei. Wie bisher gibt es auch in diesem Jahr 16 Wahlbezirke mit Wahlbüros in der Stadt Delitzsch und den Ortsteilen, wo am 26. September von 8 bis 18 Uhr vor Ort gewählt werden kann – nähere Hinweise finden sich auf der Wahlbenachrichtigung, die wahlberechtigte Menschen bis 5. September erhalten.

Auf folgende drei wichtige Änderungen wird hingewiesen: Der Wahlraum des Wahlbezirkes 4 befindet sich in der Turnhalle neben der Grundschule Ost. Der Wahlraum des Wahlbezirkes 6 wurde von der Pestalozzischule in die Grundschule Diesterweg (Turnhalle) verlegt. Der Wahlraum des Wahlbezirkes 7 wurde von der Grundschule am Rosenweg in die Erasmus-Schmidt-Oberschule verlegt.

Klärung für jahrzehntelang offene Grundstücksfrage

Ein Haus auf fremdem Grund und Boden? Zu DDR-Zeiten war das möglich. Deshalb hat der Löbnitzer Gemeinderat jetzt den Verkauf eines Grundstücks in Roitzschjora beschlossen, auf dem bereits das Haus eines privaten Eigentümers steht. Als der zu DDR-Zeiten gebaut hatte, gab es eine Nutzungserlaubnis von der LPG. Er selbst hatte das Grundstück nie besessen. Nun aber soll es den Besitzer wechseln und damit auch die jahrzehntelang offenen Fragen geklärt werden. Neben der Gemeinde, die 343 Quadratmeter verkauft, ist auch noch die Fläche eines privaten Eigentümers im Spiel.

Freie Wähler planen Arbeitseinsatz im Tiergarten

Zum Arbeitseinsatz im Tiergarten lädt die Freie Wählergemeinschaft Delitzsch (FWG) am Sonnabend, dem 11. September, ein. Um 9.30 Uhr ist Start, Treffpunkt um 9.25 Uhr am Tiergarten-Eingang. Es sind alle willkommen, die mithelfen wollen. Bereits in der Vergangenheit hatten sich die Delitzscher Freien Wähler im Tiergarten engagiert. Sie unterstützten bei der Gestaltung des Paviangeheges, der Afrika-Lodge oder bei der Sanierung der Eselställe. Die Stadtratsfraktion ist Pate eines Stachelschweines namens „Freia Wehla“.

Löbnitzer hoffen auf Stimmen für die Kinderküche

Noch bis zum 11. September läuft das Projekt-Voting um den Förder-Penny. Die Löbnitzer Grundschule ist da bereits sehr weit vorn, hofft aber weiter auf Stimmen. Denn jeden Tag wird erneut gevotet. Der Förderverein will die gesunde Ernährung der Kinder unterstützen. Dafür sind eine kindgerechte Küche und Ausstattung nötig. Das Projekt ist für den Förder-Penny nominiert. Damit unterstützt die Discounter-Kette gemeinnützige Organisationen in ganz Deutschland. Als eine von 123 Gewinner-Organisationen bekamen die Löbnitzer bereits 2000 Euro Preisgeld, nun geht es um eine Jahresförderung. Pro Person kann bis 11. September einmal am Tag abgestimmt werden. Das Voting läuft über www.penny.de und ist auch über die Website der Gemeinde Löbnitz anzusteuern.

Krostitz sucht Firmen für Feuerwehrneubau

Für den Neubau des Feuerwehrgerätehauses in Hohenossig, das auch für die Ortswehren Kletzen und Zschölkau gedacht ist, sucht die Gemeinde Krostitz derzeit per Auftragsausschreibung eine Firma, die den Rohbau mit Sozialtrakt, Fahrzeughalle und Anbauten errichtet. Verkehrssicherung, Baustraße und Landschaftsbauarbeiten sowie Bodenaushub sind unter anderem zu leisten. Mauern aus Kalksandstein und Porenbeton, Stahlbeton-Fundamente, Filigran- und Spannbetondecken sind zu bauen. Losgehen soll es bereits Mitte Oktober. Dann könnte der Rohbau bis Ende Februar stehen. Die Ausschreibung läuft noch bis zum 22. September.

Gemeinderat diskutiert über freie Schule

Der Gemeinderat Wiedemar kommt am Donnerstag zu seiner nächsten Sitzung zusammen. Nach der Sommerpause geht es ab 19 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus Kölsa, Lissaer Straße 9, unter anderem um die Vergabe von Bauleistungen für die neue Kita in Wiedemar, Grundstücksverkäufe und das neue Wohngebiet in Wiedemar. Zudem soll über den Schutz des Gehölzbestandes im Gemeindegebiet beraten werden. Ebenfalls auf der Tagesordnung steht die Vorstellung einer neuen freien Grundschule im Ortsteil Wiesenena. Die Sitzung ist öffentlich.

Neue Photovoltaik-Anlage geplant

Der Löbnitzer Gemeinderat hat die Errichtung einer neuen Photovoltaik-Anlage auf dem Gelände der Agrarprodukte Löbnitz GmbH befürwortet. Die bodengestützte Anlage soll zwischen der Fleischerei und den Ställen auf einem Abschnitt, der von außen nicht einsehbar ist, entstehen. Der größte Teil des Stroms wird zudem selbst verbraucht, informierte Bürgermeister Detlef Hoffmann (CDU). Auf einigen Dächern der Ställe auf dem Gelände sind bereits Solarmodule installiert. Außerdem gibt es eine Biogasanlage.

Zuwachs für Tiergartenteich

Der Tiergarten Delitzsch beherbergt seit kurzem mit einem Peposaka-Erpel einen weiteren gefiederten Neuzugang, der dazu beitragen wird, dass auf dem zentralen Teich am Eingang des Zoos vor allem nord- und südamerikanische Gänsevögelartige gezeigt werden. Der Erpel kam aus dem Zoo Stralsund. Mit seinem roten Schnabel und dem schwarzen Körper unterscheidet sich das Männchen deutlich von den bereits vorhandenen drei dunkelbraunen Weibchen. Bereits für 2022 wird auf Peposakaenten-Nachwuchs gehofft.

Löbnitzerin organisiert Kinder-Kleider-Basar

Unter dem Motto „Den Preis macht Ihr – verkaufen tun wir!“ will der Löbnitzer Kinderkleiderbasar am Sonnabend, dem 18. September, allen die Möglichkeit geben, gut erhaltene Kinderbekleidung der Größen 50 bis 176 und alles rund um das Baby oder Kind zu verkaufen sowie günstig zu erwerben. Da wird auch an Kinderwagen, Laufgitter, Hochstühle, Autositze, Schlafsäcke, Decken, Wickelauflagen, Motorik-Spielzeug, Schuhe, Puzzle, DVDs, Brettspiele, Konsolenspiele, gut erhaltenes Spielzeug, an Kinderbücher und vieles mehr gedacht. Der Basar wird von 9 bis 14 Uhr im ersten Obergeschoss des Begegnungshauses in Löbnitz geöffnet. Auch freiwillige Helfer sind willkommen. Informationen unter Telefon 0172 1018689.

