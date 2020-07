Delitzsch

Heute sollte es wieder losgehen, die Loberstadt würde sich normalerweise fürs Fest rund um den Peter & Paul-Markt hochfahren. Das ist abgesagt. Nun sieht das Wochenende anders aus: Eine Party mit einem Freund, entspannen am See ist von einem 30-jährigen Delitzscher über seine Pläne zu hören. Bärbel Felgner, bei der sonst die Fäden zwischen dem städtischen, dem historischen Part sowie den privaten Veranstaltern zusammenlaufen, denkt auch an die Hängematte auf dem Grundstück. Sonntags aber ist sie im Dienst in der Touristinfo im Barockschloss, denn das Museum hat ja geöffnet. Gudrun Gatsche, die schon im Februar im Näh-Modus für ihr Festumzugskostüm war, muss nun wie viele andere die Füße still halten. „Wahrscheinlich werde ich am Wochenende nähen“, schätzt sie.

Peterchen & Paulinchen-Markt

Das Team um Jens Müller von Team der Urlaub Meehr Bar indessen wird zu tun haben, denn es hat sich den Peterchen & Paulinchen-Markt ausgedacht. „Nach langem Hin- und Her, Verordnungen lesen und die Lage beobachten, haben wir uns entschieden. Angelehnt an unser Vorweihnachtsmärktchen werden wir die Straße halbseitig sperren, um genug Abstand zu wahren“, so Jens Müller. Eine kleine Modenschau vom Jeansladen Hosenstall wird gezeigt, die Landsknechte kommen zum Fassbieranstich. Es werden typische Speisen wie Handbrot angeboten. Es gibt auch einen Lieferdienst für alle, die Peter & Paul diesmal quasi im Homeoffice feiern. Allerdings mussten Wasserspielplatz, Kinderkarussell und ’Kuschelfarm on Tour’ wegfallen. Denn Markt darf, Volksfest nicht. Am heutigen Freitag und am Sonnabend ist Start um 17 Uhr, am Sonntag um 14 Uhr. Aber es muss auch die Besucherzahl im Auge behalten werden. Heißt: Werden es zu viele, können nicht mehr alle aufs Gelände. Inzwischen müssen schon Tische im Außenbereich reserviert werden.

Möglichkeiten und Erwartungen

Die Veranstalter von der Peter & Paul GmbH hatte die Idee, ein Open-Air-Kino zu organisieren. Allerdings war das nicht umsetzbar. Wirtschaftlichkeit, Sponsorenpotenzial, mögliche Besucherzahl – es passte alles nicht zusammen.

Manchmal wachsen bei der Ankündigung von Veranstaltungen auch Erwartungen bei einigen Besuchern, die unter den aktuellen Bedingungen nicht erfüllbar sind. Rico Eichler von der Delitzscher Schlosswache fährt am Wochenende nun lieber Normalbetrieb, der sich unter den Corona-Umständen inzwischen eingespielt hat: „Ansonsten wird mir das alles zu kompliziert. Auch weil sich inzwischen Gäste vermehrt nicht an die Regeln halten wollen und ich dann mit Strafen rechnen müsste.“ Das Wetter soll schön werden. Viele Delitzscher Restaurants haben ihren Freisitz geöffnet.

Ein kleines Open-Air-Konzert gibt es auch an diesem Freitag: Ab 20 Uhr tritt die Singer-Songwriterin Katja Maria Werker auf dem Kirchplatz vor der Altstadtkneipe No 2 auf. Es soll der Auftakt für eine Reihe von Sommerkonzerten unter dem Titel „System?Relevant!“ sein.

Von Heike Liesaus