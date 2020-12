Delitzsch

Hier kommen Nachrichten aus Delitzsch und Umgebung.

Notbetreuung : Anträge jetzt noch stellen

In Delitzsch können weiterhin Anträge für Notbetreuung gestellt werden. „Bitte überprüfen Sie vorab, ob diese unbedingt erforderlich sind und ob die Anspruchsvoraussetzungen entsprechend der Corona-Schutz-Verordnung bestehen“, appelliert die Stadtverwaltung. Über alle Anträge, die bis Dienstag, dem 22. Dezember, 12 Uhr, vorliegen, wird laut Stadtverwaltung noch im Jahr 2020 entschieden. Später eingehende Anträge können erst ab Montag, dem 4. Januar, bearbeitet werden.

Viele Pflanzungen in Delitzsch

Die Servicegesellschaft der Stadt Delitzsch (SGD) hat die umfangreichen Gehölzpflanzungen für diesen Herbst abgeschlossen. Insgesamt konnten von der SGD in den letzten Wochen in Delitzsch und den Ortsteilen 61 Bäume und drei Großsträucher gesetzt werden. 16 Bäume davon sind auf Schulhöfen, an Horten und auf Kinderspielplätzen gepflanzt worden, 31 in den Ortsteilen. Einige Linden schließen nun die Lücken der denkmalgeschützten Schlosspromenade.

Gesetzt wurden Arten, die mit den geänderten klimatischen Bedingungen wie Trockenheit und längeren Hitzeperioden gut zurechtkommen und die teilweise als Bienenweide dienen sowie zu bestimmten Standorten passen. „Der Stadtverwaltung geht es im Schwerpunkt um innerstädtische Ersatzpflanzungen, da besonders dort empfindliche Lücken bestanden und die Bäume als Schattenspender für ein gesundes Stadtklima an heißen Sommertagen wichtig sind“, so Oberbürgermeister Manfred Wilde (parteilos).

30 Bäume und deren Entwicklungspflege können aus dem Gewinn bei den Sächsischen Mitmach-Fonds bezahlt werden. Sieben wurden von Bürgern gespendet. Mit dem Setzen von am Ende insgesamt 61 Bäumen hat laut Stadtverwaltung die umfangreichste Gehölzpflanzaktion der letzten Jahre stattgefunden. Zuvor habe man sich mit der Pflege und der Entnahme von Bäumen hauptsächlich auf die Herstellung der Verkehrssicherheit konzentriert, was dazu beigetragen habe, dass Stürme nicht so großen Schaden anrichten konnten. Das Fällen hatte für viel Kritik in der Bevölkerung gesorgt, zuletzt besonders als für die Wallgrabensanierung etliche Bäume unter die Kettensäge gekommen sind.

Delitzsch zählt fast 25000 Einwohner

Nach jüngsten Angaben der Stadtverwaltung wohnten zum Jahresende 2019 genau 24 823 Menschen in Delitzsch. Insgesamt erfasste man im vergangenen Jahr für die Stadt und Ortsteile 188 Geburten aber dem gegenüber 371 Sterbefälle. Zwei Kinder seien zu Hause zur Welt gekommen. Nach wie vor ist der Zuzug 2019 mit 1164 Personen noch größer gewesen als der Wegzug von 1034 Personen aus der Stadt und den Ortsteilen, sodass die Einwohnerzahl weitgehend stabil geblieben ist.

Schüler gestalten Wand in Tiefgarage

Im neuen Jahr soll es nach dem Einzug der Mieter in den Neubau auch an die künstlerische Gestaltung in der Karlstraße in Delitzsch gehen. Der Neubau der Wohnungsgesellschaft der Stadt Delitzsch (WGD) grenzt an den Schulhof des Christian-Gottfried-Ehrenberg-Gymnasiums. Den Schülern soll die Möglichkeit zur Mitgestaltung der Tiefgaragenwand gegeben werden. Schüler des Kunstleistungskurses der Klassen 11 und 12 entwickeln im Unterricht ein Konzept, das sie dann selbst im Frühjahr an die Wand bringen sollen. Auch in Sachen Energie gibt es Synergie: Mit dem neuen Blockheizkraftwerk des WGD-Komplexes werden nicht nur die zwei Wohnhäuser, sondern auch ein Gebäude des Christian-Gottfried-Ehrenberg-Gymnasiums beheizt.

2021 soll es wieder Abendmärkte geben

Im nächten Jahr soll es wieder fünf „delitziöse“ Abendmärkte in Delitzsch geben. Jeweils einmal monatlich von Mai bis September lädt die Stadtverwaltung an einem Donnerstagabend von 16 bis 21 Uhr zum Feierabend-Frischemarkt vor das Rathaus. „Delitziöse“ Abendmärkte 2021 finden am 27. Mai, 24. Juni, 22. Juli, 19. August und 16. September statt. Seit ihrer Premiere vor zwei Jahren erfreuen sich die „delitziösen“ Abendmärkte großer Beliebtheit und haben mittlerweile mehrfach Nachahmung in der Region gefunden.

Rathaus über Feiertage geschlossen

Vom 24. Dezember 2020 bis 4. Januar 2021 haben sämtliche Fachbereiche der Stadtverwaltung Delitzsch geschlossen. Ab Montag, dem 4. Januar 2021, ist die Stadtverwaltung Delitzsch wieder zu den üblichen Sprechzeiten erreichbar. Termine im Rathaus und im Verwaltungsgebäude in der Schloßstraße sind weiterhin nur nach vorheriger telefonischer Terminvereinbarung möglich. Es kann aufgrund der Entwicklung der Coronainfektionen kurzfristig zu weiteren Änderungen der Sprechzeiten kommen.

Von lvz